Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann greift zur Armbrust - Kinder verletzt

Streit um Kinderlärm

+ © Symbolbild: Katrin Zeiß/dpa/Archiv Eskalation in Niedersachsen: Weil es einem Mann in Uslar zu laut wurde, bedrohte er seine Mitbewohner mit einer Armbrust. © Symbolbild: Katrin Zeiß/dpa/Archiv

In Niedersachsen ist ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. In einem Mietshaus bedrohte ein Mann seine Mitbewohner mit einer Armbrust. Die Verteidigung erfolgte mit Tränengas. Am Ende gab es mehrere Verletzte.