Nachbeben erschüttert Teile Marokkos

Teilen

Ein Mann hebt ein Grab aus, um die Leiche eines Erdbebenopfers im Dorf Ouargane in der Nähe von Marrakesch zu begraben. © Mosa'ab Elshamy/AP

Das große Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Jetzt gab es neue Erschütterungen.

Rabat - Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko hat es am Sonntagmorgen ein Nachbeben gegeben. Das Land sei gegen 9 Uhr Ortszeit von einem neuen Beben erschüttert worden, sagte Nasser Jabour, Leiter einer Abteilung des Nationalen Instituts für Geophysik, der marokkanischen Nachrichtenseite Hespress.

Nach dem schweren Erbeben in Marokko steht eine Frau mit ihrer Tochter vor ihrem Haus südlich von Marrakesch. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Die US-Erdbebenwarte USGS verzeichnete eine Stärke von 3,9. Das Epizentrum des Nachbebens lag laut Hespress etwa 80 Kilometer südwestlich von Marrakesch, ähnlich wie das erste Beben. Ob es in der Folge weitere Opfer gab, ist nicht bekannt.

Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Mindestens 2000 Menschen sind ums Leben gekommen. Hunderte von Menschen galten am Sonntag noch als vermisst, wie der arabischsprachige Nachrichtensender Al-Arabiya berichtete. Die Helfer kommen jedoch in den teils abgelegenen Bergregionen nur mit Mühe voran.

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. dpa