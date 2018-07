Nackt-Stalker verfolgt Frau auf menschenleerem Feldweg - Polizei sucht Zeugen

Gruselig! Ein Nackt-Stalker hat eine Frau in Kelsterbach verfolgt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Kelsterbach - Die Polizei Kelsterbach sucht einen Nackt-Stalker. Bereits am Freitag hatte der Unbekannte sich laut einer Pressemeldung der Polizei vor einer Frau ausgezogen. Offenbar befriedigte sich der Mann dann vor den Augen der Frau selbst. Gruselig: Nur einen Tag später verfolgte der Unbekannte dieselbe Frau am gleichen Ort. Tatort war der Straßenweg in Kelsterbach - das ist ein menschenleerer Feldweg in der Nähe der B40. Extratipp.com* berichtet darüber.

Nackt-Stalker von Kelsterbach ist etwa 20 Jahre alt

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Nackt-Stalker identifizieren können. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und sportlich. Das Alter wird mit rund 20 Jahren angegeben. Der Mann hat dunkelbraune Haare und braungebrannte Haut. Er trug ein hellblaues T-Shirt und eine dunkle, kurze Hose. Hinweise an die Polizeistation Kelsterbach unter Telefon (06107) 71 980.

