Naturspektakel in Plettenberg Bay: Riesiges Meeres-Ungetüm jagt Weißen Hai in die Flucht

Auf Robberg Island in Plettenberg Bay tummeln sich unzählige Robben an den Steilküsten. Jetzt spielte sich dort ein aufsehenerregendes Naturschauspiel mit einem See-Elefanten und einem Weißen Hai ab.

Im paradiesische Plettenberg Bay in Südafrika ereignete sich ein Naturspektakel: Ein Weißer Hai wurde in die Flucht geschlagen. Ein seltener Anblick, den ein Jugendlicher auf Kamera festhielt.

Plettenberg Bay/Südafrika - Während die Robben an den Steilhängen munter spielen, nähert sich im Wasser ein dunkler Schatten. Es ist zweifelsfrei die Silhouette eines Weißen Hais, der direkt auf die Küste zuschwimmt. Doch urplötzlich taucht ein weiterer Schatten im Wasser auf, ein riesiges, dunkles Ungetüm - und der Hai wird zum Gejagten.

So geschehen in Plettenberg Bay, ein paradiesisches Örtchen in Südafrika - 14.000 Kilometer vom derzeit doch eher verregneten Plettenberg im Sauerland entfernt, wie come-on.de* berichtet. Der 14-jährige Luka hat das seltene Spektakel auf Kamera festgehalten.