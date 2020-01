Neffe und Nichte missbraucht – Angeklagter filmte die schrecklichen Taten

Ein 42-Jähriger soll zwei Kinder mehrmals missbraucht haben. Bei den Opfern handelte es sich um seine Nichte und seinen Neffen.

Seit Freitag (24. Juni) steht ein 42-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht in Bielefeld (NRW). Dem Mann wird vorgeworfen, seine Nichte und seinen Neffen mehrmals sexuell missbraucht zu haben.

Zwei Taten filmte der Angeklagte sogar. Zudem soll der Man aus NRW eine E-Mail an einen Bekannten geschrieben haben, in der er einen schrecklichen Plan ausheckte. Was er vorhatte, lesen Sie bei msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.