Bahn-Arbeiter macht spektakulären Fund in Tunnel - Netflix-Gucker fühlen sich an „Dark“ erinnert

München - Bei weitem nicht jeder Müll verrottet. Dem sollte sich jeder bewusst sein, der irgendwas in die Natur wirft. Manchmal sorgen Müll-Rowdys dann aber auch für Funde, die anderen Faszination bereiten. So geschehen vor einigen Wochen bei einer Aldi-Flasche. Und jetzt auch bei Reddit.

Bahn-Tunnel-Fund erinnert viele an ihre Kindheit - oder Netflix-Hit „Dark“

„Ich arbeite bei der Bahn“, schreibt ein Nutzer, „und fand dieses Gatorade-Päckchen in fast neuwertigem Zustand in einem Tunnel. Das Datum oben sagt 16. Juli 1988“. Wo genau er die Entdeckung gemacht hat, verrät er zunächst nicht. In nur rund 20 Stunden sammelte das Foto sagenhafte 1.900 Kommentare. Viele fühlen sich an ihre Kindheit zurückerinnert („Meine Mutter hat das immer in meine Lunchboxen gepackt“) - schließlich gibt es das Getränk zwar noch. Aber es sieht inzwischen komplett anders aus und ist in Flaschen gängig. „Ich hatte keine Ahnung, dass es das mal in Päckchen gab“, schreibt einer.

Dem Aufruf „Probier einen Schluck“ wird der Finder wohl kaum nachkommen. Ein anderer rechnet vor: „Das ist das Ablaufdatum. Es wurde tatsächlich 1982 hergestellt.“

Einige schießen sich auch auf die Angabe ein, dass das Päckchen in fast neuwertigem Zustand sei. „Fast neuwertig? Erinnere mich daran, dass ich bei dir nie auf eBay was kaufe“, witzelt einer. „Bruh, ich denke, es ist okay, aber deine Verwendung von neuwertig verletzt meine Seele.“

Netflix: Einige Fans denken bei Tunnel-Fund gleich an „Dark“

Und dann gibt es ja noch die Serien- und insbesondere Netflix-Fans. Denn ein Zeitreise-Epos, das die Brücke von den 1980er Jahren bis in die Gegenwart schlägt, war ja bei Netflix zum großen Hit avanciert: „Dark“. Die Serie startete unlängst in ihre dritte Staffel. Und auch wenn sie aus Deutschland stammt, sorgt sie auch im Ausland für viel Furore. Und ist auch bei dem internationalen Reddit-Publikum ein Begriff.

„Warum erinnert mich das an die Serie ‚Dark‘ bei Netflix?“, schreibt einer. Und ein anderer war extra auf der Suche nach so einem Kommentar. „Ich habe so weit gescrollt, um Gleichgesinnte zu finden. Das Erste, woran ich dachte ist: ‚Oh nein, irgendwo in der Nähe muss ein Kind verschwunden sein.‘“ Die Netflix-Reihe schmeckt aber nicht jedem - ein deutscher TV-Star hat sich jüngst so sehr darüber geärgert, dass er sein TV-Gerät zerstörte*. (lin) (*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)

