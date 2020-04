Netz lacht sich über Fauxpas eines Netto-Mitarbeiters schlapp - Fehler im ganzen Laden sichtbar

Einmal nicht aufgepasst, schon landet man im Netz. Der Fehler eines Angestellten einer Netto-Filiale amüsiert die Internet-Gemeinde.

Ein Fauxpas eines Netto-Angestellten sorgt für große Lacher im Netz. Der Mitarbeiter hatte wohl in aller Eile zwei kleine, jedoch entscheidende Dinge überlesen. Statt die eigentliche Anweisung des Chefs umzusetzen, offenbarte der Unglücksrabe vielmehr was er eigentlich zu tun gehabt hätte. Weshalb nun die E-Mail des Chefs an wohl zwölf verschiedenen Stellen im Laden hängt.

Netto: Fehler des Personals unterhält das Netz

Allerdings muss man ihm oder ihr auch zugute halten, dass derzeit die Belastung für das Personal enorm ist. Dennoch ist das Missgeschick natürlich ein amüsantes Fundstück. Doch was war genau passiert? Im Schreiben heißt es: „Bitte drucken sie das Plakat im Anhang 12 mal aus und verteilen sie die Zettel überall in ihrer Filiale. Bitte einfach in Sichthöhe in die Preisleiste einhängen.“ Gesagt getan.

Pflichtbewusst hängt das Papier nun für alle Kunden gut sichtbar im Laden. Doch wirklich hilfreich ist es für jene nicht. Denn statt das angefügte Plakat auszudrucken, vervielfachte der Mitarbeiter einfach die E-Mail. Somit weiß nun zwar jeder, was eigentlich dort anhängen sollte, doch worum es darin gehen könnte, ist weiterhin schleierhaft.

Netto-Fauxpas: „Dienst nach Vorschrift

Zur Rätsels Lösung trägt die Facebook-Seite „Best of Kleinanzeigen“ zwar nicht bei, aber so gelangt der Schnappschuss an die breite Öffentlichkeit. Und die ist von dem „Dienst nach Vorschrift“, wie ein User kommentiert, entzückt. Der Fauxpas bringt zahlreiche Menschen zum Lachen. „Göttlich“, schreibt jemand. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Netto halt.“

„Scheint bei Netto gerne mal zu passieren. Bei unserem im Ort klebt fast wöchentlich die Anleitung statt des Rückrufs an der entsprechenden Stelle“, berichtet ein weiterer Nutzer von ähnlichen Erlebnissen.

Auch wenn die gewünschten Informationen bei jener Person offenbar nicht immer ankommen, so ist fast jeder Einkauf eine Geschichte wert. Ein Umstand, der die entstehende Ahnungslosigkeit wohl zumindest in Teilen wettmacht.

