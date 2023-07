Neue Gewitter mit heftigem Starkregen in NRW angekündigt

Neue Gewitter in NRW werden am Samstag erwartet (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Am Samstag kracht und blitzt es in NRW wieder. Der Deutsche Wetterdienst hat neue Gewitter prognostiziert. Lokal drohen sogar Unwetter.

Köln – Zum Wochenende drohen in Nordrhein-Westfalen neue Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in seinem Warnlagebericht erste Gewitter bereits für die Nacht zum Samstag angekündigt. Noch heftiger soll es ab dem Vormittag werden. Dann drohen Starkregen und stürmische Böen – lokal sogar Unwetter. Und auch die Prognose für die ersten August-Tage macht Sommer-Fans nur wenig Hoffnung.

24RHEIN berichtet aktuell über das Wetter und die Gewitter-Gefahr in NRW.