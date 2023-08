Neue Gewitter mit Starkregen ab Donnerstag in NRW

Teilen

Gewitter soll vor allem am Donnerstag und Freitag auch wieder Starkregen nach NRW bringen (Symbolbild). © Roland Weihrauch/dpa

In Nordrhein-Westfalen drohen nach den sonnigen Tagen neue Gewitter. Ab Donnerstag und vor allem am Freitag soll es richtig ungemütlich werden – inklusive Starkregen.

Mehr zum Thema Wetterwende in NRW erwartet – erst Gewitter, dann Temperatursturz

Köln – In NRW steht eine Wetterwende bevor. Die sommerlichen und vor allem sonnigen Tage mit Temperaturen von bis zu 30 Grad neigen sich dem Ende zu. Dafür sind ab Donnerstag neue Gewitter im Anmarsch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet dann auch mit Starkregen. Am Freitag gibt es sogar die Gefahr von „mehrstündigem Starkregen“, wie es in einer Prognose der Wetter-Experten heißt. Dazu wird es vor allem am Donnerstag bei weiterhin bis zu 30 Grad wohl auch sehr schwül in NRW. Abkühlung ist aber auch in Sicht. Bereits für das Wochenende wird ein Temperatursturz angekündigt.

24RHEIN verrät, wie die Wetter-Aussichten für NRW am Wochenende aussehen.