Dieser Clip geht bei YouTube durch die Decke: Wird das der neue „Gangnam Style“? 

„Gangnam Style“ war gestern. Jetzt erobert ein Nachfolger aus Russland das Internet mit einem neuen ansteckenden Tanz-Video.

Moskau - Im Jahr 2012 eroberte der „Gangnam Style“ des koreanischen Rappers Psy das Internet. Mehr als 3,2 Milliarden Mal wurde das Video auf YouTube aufgerufen (Stand 16.10.2018). Es war damals das erste Video, das die Milliardengrenze knackte. Mehr Aufrufe auf der Video-Plattform haben inzwischen noch wenige weitere Clips, unter anderem „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee mit 5,6 Milliarden oder mit 3,8 Milliarden das Video von Wiz Khalifa und Charlie Puth mit ihrem Song „See You Again“.

An den Spaß- und Kultfaktor von „Gangnam Style“ kommt dennoch bisher kein anderer YouTube-Clip heran. Der an einen Reiter erinnernde Tanzstil von „Gangnam Style“ wurde von unzähligen Prominenten weltweit parodiert. So ahmten beispielsweise Britney Spears und Formel-1-Star Sebastian Vettel den berühmten Psy-Tanz nach und selbst UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ließ sich mitreißen. Auch ein „Obama-Style“- und ein „Romney-Style“-Stück geisterten durch die Portale.

Abgedrehter YouTub-Clip „Skibidi“ von Big Little erobert das Netz

Doch nun könnte ein ähnlich abgedrehter Clip aus Russland dem „Gangnam Style“ Konkurrenz machen. „Skibidi“ heißt der Song der russischen Rave-Gruppe Little Big. Am 5. Oktober wurde das Video auf YouTube hochgeladen und bereits jetzt, rund zweieinhalb Wochen später, hat der Clip mehr als 25 Millionen Aufrufe.

Auch hier steckt offenbar in den ansteckenden Tanz-Bewegungen und dem eingängigen Elektro-Sound der Erfolgs-Faktor. Unter dem Hashtag #skibidichallende werden User aufgerufen, ihren eigenen „Skibidi“-Tanz zu filmen und ins Internet zu stellen. Und diesem Aufruf folgen jeden Tag mehr begeisterte „Skibidi“-Tänzer, ein wahrer Tanzwahn bahnt sich an.

Und so funktioniert der „Skibidi“-Tanz

Und wie funktioniert der „Skibidi“-Tanz? So geht‘s: Die Arme mit geballten Fäusten und im Takt zueinander boxen, dabei die Beine mit angewinkelten Knien und angezogenen Zehen anheben.

Medien weltweit berichten inzwischen über den potenziellen „Gangnam-Style“-Nachfolger. Zur Erinnerung: So sieht der berühmte „Gangnam Style“ aus.

