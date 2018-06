Poptitan unter Influencern: Dieter Bohlen jetzt bei Instagram

Wo sich Schminktipps, braungebrannte Models und Fitness-Fanatiker tummeln, ist nun auch Dieter Bohlen zu finden. Auf Instagram strahlt der Produzent mit Influencern um die Wette.

Eigentlich hat der Poptitan sein erstes Bild schon Ende Februar 2018 hochgeladen. "Hallo Instagram" stand da - verziert mit einem Emoji. Die Instagram-Gemeinde, die täglich mit Accounts konfrontiert wird, die Betrüger und Spaßvögel anlegen, traute diesem ersten Bild nicht so recht.

Doch nun hat sich Bohlen selbst in einem Video zu Wort gemeldet. Erschienen ist es - wie könnte es anders sein - direkt auf seinem eigenen Instagram-Account. Darin stellt er klar: „Ja, das ist wirklich echt, kein Fake. Ich bin jetzt wirklich bei Instagram." Damit wurde das Profil digital wiederbelebt. Im Video spielt er auch auf die Initiatoren an: Offenbar hatten sich die Musiker Pietro Lombardi und Kay One - beide sehr aktiv auf Instagram - dafür eingesetzt, dass Bohlen sich in den Club der Social-Media-Stars einreiht.

Zu sehen sind im Prinzip die üblichen, inszenierten Schnappschüsse (so gehört es sich auf Instagram): Bohlen im roten Cabriolet. Bohlen im T-Shirt von Camp David. Bohlen mit Robbie Williams und Frau Carina bei der WM-Eröffnung. Bis Mittwochvormittag waren es lediglich sechs Motive, die zu sehen waren. Doch mit dieser überschaubaren Anzahl schaffte es der DSDS-Juror, über 175.000 Follower unter sich zu vereinen.

Doch warum mischt der Plattenboss und Komponist jetzt auf Instagram mit? Möglich wäre, dass er seinen Spaß daran entdeckt hat.

Denkbar ist aber eher, dass Stars ohne Instagram bares Geld durch die Lappen geht. Stars werden insbesondere auf dieser Plattform gern als Markenbotschafter eingesetzt. Für jedes Posting und dessen Reichweite fließt Geld in die Kasse.

Influencer auf Instgram

Nicht nur Stars haben sich diesen Wirtschaftszweig der sozialen Medien zu nutze gemacht. Inzwischen gibt es sogar eine Berufsbezeichnung für Menschen, die ihr Geld mit dem posieren auf Instagram verdienen: Influencer.

Mit ihrer Beliebtheit innerhalb des Netzwerkes haben sie großen Einfluss auf ihre Follower. Wenn sie etwas anpreisen, dann fühlt es sich so an, als sei es die Empfehlung einer guten Freundin am Kaffeetisch. Vielleicht ist diese Art Vertrautheit das größte Erfolgsgeheimnis der Influencer.

Zu den bekanntesten deutschen Instagram-Infuencern gehören beispielsweise: