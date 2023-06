„Neuer Promillerekord?“: Polizei rettet stark betrunkene Frau vom Bahnsteig

Von: Marcel Prigge

Die Polizei Dorum rettet eine 33-Jährige von einem Bahngleis. Die stark hilfsbedürftige Frau aus dem Saarland hatte scheinbar extrem viel Alkohol getrunken.

Wremen – Es ist ein Einsatz, wie er nicht alle Tage vorkommt: Am Dienstag, 13. Juni, sind Beamte der Polizei Dorum zum Bahnhof nach Wremen im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen gerufen worden. Dort lag eine alkoholisierte Frau auf dem Bahnsteig. Sie schien stark hilfsbedürftig. Als sie in einen Atemalkoholtest absolviert, staunten die Polizisten.

Polizei rettet stark betrunkene Frau vom Bahnsteig: „Neuer Promillerekord?“

Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven mitteilt, handelte es sich bei der Frau um eine 33 Jahre alte Saarländerin. Gründe, warum sie in Wremen ist, konnte sie nicht nennen. Die Polizisten hätten auch sonst Verständigungsschwierigkeiten gehabt, eine Gesprächsführung war möglich.

Dorumer Polizisten retteten eine Frau von einem Bahnsteig im Landkreis Cuxhaven. Sie hatte extrem viel Alkohol getrunken. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Frau absolvierte einen Atemalkoholtest. Anschließend erklärten sich die Amnesie der Frau und die schlechte Verständigung: „Dies mag der Tatsache geschuldet gewesen sein, da die Dame nachmittags 5,41 Promille gepustet hatte“, schreiben die Beamten in einer Mitteilung mit dem Titel „Neuer Promillerekord?“ weiter.

Mehr als 5 Promille: 33-Jährige wird mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht

Um gesundheitliche Folgeschäden auszuschließen, wurde ein Krankenwagen angefordert, der die Frau in ein Krankenhaus in Bremerhaven brachte.

Ab welcher Menge an Alkohol ein kritischer Promillewert erreicht ist, hängt von Faktoren wie dem Gewicht, der Körpergröße, dem Alter oder auch dem Geschlecht ab. Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen tritt in der Regel bei etwa zwei Promille das Betäubungsstadium ein. Es treten Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung auf. Bei mehr als drei Promille beginnt die akute Alkoholvergiftung. Diese kann im schlimmsten Fall zum Tod durch Atemstillstand führen.