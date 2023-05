Neuer Weltrekord in „verrücktester Sportart“ aufgestellt: „Wie geht sowas?“

Von: Bjarne Kommnick

Eine Sportlerin hat den Weltrekord im Limbo-Skating aufgestellt. Ein Video zeigt ihren Rekord-Versuch in der anspruchsvollen Disziplin.

Nagpur – Die Menschheit hat es sich zu eigen gemacht, sich in fast allem zu messen. Das Guinness-Buch der Rekorde hält vieler dieser Topleistungen in Form von Weltrekorden fest. Die Liste ist lang, ob Rekordversuche im Befüllen der meisten Eiswaffeln in einer Minute, die meisten simultan gedrehten Münzen oder die meisten Poker-Chips auf einem Finger, das Spektrum für Höchstleistungen scheint nahezu unbegrenzt zu sein. Auch die Sportlerin Shrishti Sharma hat sich einen Platz an der Spitze gesichert. Sie ist Weltrekordhalterin im Limbo-Skating auf zehn Meter – einer äußerst anspruchsvollen Disziplin – und fasziniert damit das Netz.

Sportlerin holt Weltrekord im Limbo-Skating – aber was ist das überhaupt?

Limbo-Skating ist leicht erklärt. Der Sportler oder die Sportlerin fährt auf Rollschuhen in hoher Geschwindigkeit auf eine zehn Meter mit Limbostangen bestückte Strecke zu. Ziel ist es, wie beim Limbo auf Füßen auch, keiner der Stangen zu berühren. Bei dieser Disziplin geht es jedoch insbesondere um Schnelligkeit. Die Limbostangen sind dabei fest, nur wenige Zentimeter über dem Boden befestigt.

Damit diese Disziplin erfolgreich absolviert werden kann, muss sich die Sportlerin oder der Sportler also im Spagat so klein machen, wie es nur möglich ist, um die Stangen nicht zu berühren. Wie das geht, demonstriert Sharma mit Bravour. Auf dem Video ihres Weltrekordversuches zeigt sie eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit und Körperbeherrschung, wie sie nur die wenigsten dieser Welt besitzen dürften.

„Das ist Hochleistungssport“: Netz feiert Limbo-Skating-Rekordhalterin

Der Versuch glückt, Sharma, die übrigens bereits Rekordhalterin im Ice-Limbo-Skating ist, darf sich nun auch Rekordhalterin im Limbo-Skating nennen. Mit einer Zeit von 1,69 Sekunden auf zehn Meter trägt sie sich in das Buch der Rekorde ein. Mit ihrem Rekordversuch wollte sie zudem Aufmerksamkeit für „Save the Girl Child“ gewinnen und Spenden zu sammeln.

Shrishti Sharma knackt den Rekord im Limbo-Skating. © Screenshot: @guinnessworldrecords/TikTok

Auf der Videoplattform TikTok staunen viele User nicht schlecht über die Leistung der Sportlerin. Ein User kommentiert: „Wie geht sowas? Ich glaube, jeder normale Mensch hatte sich dabei alles gebrochen“. Ein anderer schreibt: „Wie können die Füße danach nicht gebrochen sein?“. Ein User kommentiert: „Ich glaube, das ist die verrückteste Sportart jemals.“ Ein Mann findet: „Limbo-Skating hört sich nach Quatsch an, aber man muss zugeben, das ist Hochleistungssport“. Eine Frau kommentiert: „Sie ist Rekordhalterin und macht auf ein tolles Projekt aufmerksam, großartige Frau.“

