Neun Verletzte im Krankenhaus

+ © dpa Rettungskräft bergen am 25. Dezember den Linienbus. © dpa

Ein städtischer Bus ist am Montag in Moskau in eine Fußgängerunterführung gefahren und hat mehrere Menschen überrollt. Vier Personen starben, etwa ein Dutzend wurden verletzt. Eine Frau schwebt offenbar noch in Lebensgefahr.