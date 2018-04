Neuseeländer findet zufällig seine Lottoscheine wieder und kann es nicht fassen

Es gibt Dinge, die sind einfach unglaublich. Zwei Wochen lang hat ein Neuseeländer zwei Lottoscheine mit sich herumgetragen und überhaupt nicht daran gedacht.

Zwei Wochen lang hat ein Neuseeländer zwei Lottoscheine mit sich herumgetragen, ohne etwas von seinem doppelten Gewinn zu ahnen. Wie die neuseeländische Lottogesellschaft NZ am Donnerstag mitteilte, hatte der Glückspilz die Scheine im Portemonnaie aufbewahrt und dann vergessen. Insgesamt eine halbe Million neuseeländischer Dollar (385.000 Euro) warteten auf den Tipper.

„Die Scheine haben sich wirklich in meiner Geldbörse verloren, bis ich sie beim Lebensmittelkauf entdeckt habe", sagte der Mann, der anonym bleiben wollte. Er habe sie zur Auswertung in einen Lotto-Laden gebracht und der Mitarbeiterin gegeben. „Als ich ihren Gesichtsausdruck sah, nachdem sie sie in die Maschine eingegeben hatte, wusste ich, dass ich etwas Gutes gewonnen hatte." Sein größter Wunsch sei immer ein Eigenheim gewesen.

