Vulkanausbruch in Neuseeland: Mindestens ein Toter - Dramatisches Video zeigt Flucht 

Auckland - Auf der neuseeländischen Insel White Island, einem beliebten Ziel von Touristen, ist ein Vulkan ausgebrochen. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Die Polizei befürchtet nach Angaben eines Sprechers, dass es noch weitere Todesopfer geben könnte. Die Eruption ereignete sich am Montag gegen 14.11 Uhr Ortszeit (2.11 Uhr MEZ). Zu diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Dutzend Touristen auf der Insel auf. Nach mehreren anderen Tagesausflüglern wurde noch gesucht. White Island liegt im Nordosten von Neuseelands Nordinsel, etwa 50 Kilometer von der Küste entfernt. Selbst von dort war die riesige Aschewolke zu sehen.

Vulkanausbruch in Neuseeland: Bis zu 20 Menschen verletzt

Nach Medienberichten wurden bis zu 20 Menschen verletzt. Dafür gab es vonseiten der Behörden zunächst jedoch keine Bestätigung. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einer Situation, die sich noch „entwickelt“. Mindestens sieben Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen von der Insel in Sicherheit zu bringen.

Der V ulkan wird von den Maori-Ureinwohnern Te Puia O Whakaari genannt, was sich mit „Der dramatische Vulkan“ übersetzen lässt. Er ist der aktivste Vulkan Neuseelands. Mehrere Unternehmen bieten von der Küste aus Tagestouren mit dem Boot an. Die Insel wird pro Jahr von etwa 10.000 Ausflüglern besucht. Das Nachrichtenportal „Stuff“ zeigte Fotos, die kurz vor dem Ausbruch entstanden sein sollen. Darauf sind mehrere Touristen in der Nähe des Kraters zu sehen. Auf Twitter sind auch dramatische Videoa zu sehen, die den Ausbruch von einem Boot aus zeigt. Der User Michael S. schreibt, dass er und seine Familie kurz vor dem Ausbruch noch am Vulkan gewesen sind.

White Island von Seefahrer James Cook entdeckt

Die Insel wurde 1769 von dem britischen Seefahrer James Cook entdeckt, der ihr auch den Namen gab. Grund dafür war, dass White Island ständig in einer Wolke von weißem Dampf und Rauch erschien.

dpa

Im Sommer ist auch in Europa ein Mensch bei einem Vulkanausbruch gestorben. Bei dem Ausbruch des Stromboli in Italien kam er ums Leben.