Spektakuläre Rettungsaktion: Hilfssheriffs helfen Bär aus einem Auto

Von: Helena Gries

In den USA wird ein Bär auf der Suche nach Futter in einem Auto eingesperrt. Einfallsreiche Hilfssheriffs befreien ihn aus seiner Notlage.

Washoe – Einem Bären in Europa freier Wildbahn zu begegnen, ist nach den vielen Vorfällen zuletzt nicht mehr unwahrscheinlich. Erst kürzlich hatte in Slowenien ein Bär einem Spaziergänger ins Bein gebissen, in Österreich sorgte ein Bären-Video eines Autofahrers für Aufsehen. In den USA nähern sich die Tiere auf der Suche nach Futter sogar immer wieder menschlichen Siedlungen. Da bleiben kuriose Zwischenfälle nicht aus.

So auch in einem Wohngebiet im Bezirk Washoe im Bundesstaat Nevada: Hier war ein Schwarzbär offenbar auf der Suche nach Futter in einen Wagen geklettert, als die Autotür zufiel. Die alarmierten Hilfssheriffs mussten improvisieren, um das gefangene Tier zu befreien.

USA: Hilfssheriffs befreien Schwarzbär aus einer Notlage

Auf einem von den Sheriffs veröffentlichten Video ist zu sehen, wie einer von ihnen vorsichtig ein gelbes Seil am Griff der hinteren Autotür befestigt und dann eilig den Rückzug antritt. In einem Versteck und aus sicherer Entfernung zieht er an dem Seil und die Autotür geht auf.



Nur wenige Sekunden später springt der stattliche Bär aus dem Wagen und sucht zwischen Bäumen schnell das Weite. Zurück lässt er einen übel zugerichteten Wagen. Offenbar auf der Suche nach einem Fluchtweg nahm das Tier das Wageninnere auseinander und zerfetzte unter anderen die Deckenbekleidung.

Hilfssheriffs in den USA warnen vor Bären: „Lasst kein Essen im Auto“

Schwarzbären können bis zu 270 Kilogramm schwer werden. Die Allesfresser sind mit einem guten Geruchssinn ausgestattet, der sie auf der Suche nach Futter manchmal in die Nähe von Menschen treibt.



In den USA haben einfallsreiche Hilfssheriffs einen Schwarzbär aus einer Notlage befreit. Er war offenbar auf der Suche nach Futter in einen Wagen geklettert, als die Autotür zufiel. (Symbolbild) © DB Burguess/dpa

„Der Frühling ist für unsere Bären-Population eine aktive Zeit und erinnert uns daran, auf Bären zu achten, wenn wir die schöne Natur genießen“, erklärten die Sheriffs von Washoe County auf Twitter und warnten davor, Lebensmittelpackungen, Kühltaschen und duftende Gegenstände im Wagen zu lassen. „Lasst kein Essen im Auto. Füttert nicht die Bären“ (hg/afp)