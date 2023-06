Seltenes Tier in den USA geboren – es gibt nur eines unter 10 Millionen

Von: Karolin Schäfer

Ein weißer Bison wurde in den USA geboren. © Facebook-Screenshot/Bear River State Park

In den USA wurde ein Tier mit einer seltenen Farbe geboren. Die Geburt begeistert das Netz. Unter indigenen Gemeinschaften gilt es sogar als heilig.

Kassel/Evanston – Er ist äußerst selten, hat pelziges, weißes Fell und gilt bei indigenen Völkern als heilig: In den USA wurde ein weißer Bison geboren. Fachleuten zufolge ist diese Farbe besonders selten. Nur ein Tier unter zehn Millionen ist weiß. Ein seltenes Tier wurde auch vor einer italienischen Küste entdeckt.

Seltenes Tier kommt in den USA auf die Welt: Weißer Bison hat noch keinen Namen

Das frisch geborene Kälbchen lebt mit seiner Mutter im rund 1,2 Quadratkilometer großen Bear River State Park im US-Bundesstaat Wyoming. Der knapp 14 Kilogramm schwere Bison sei dort am Dienstag (16. Mai) geboren worden, berichtete der Park noch am selben Tag bei Facebook.

Das Kalb sei zwar sehr klein, aber allem Anschein nach wohlauf, sagte Parkleiterin Tyfani Sager gegenüber dem regionalen Magazin Cowboy State Daily. Einen Namen hat das seltene Tier bislang nicht, auch das Geschlecht ist noch ein Rätsel. „Wir sind nicht sicher, ob es sich um ein Bullenkalb oder ein Färsenkalb handelt“, erklärte Sager. Da die Tiere sehr pelzig sind, sei es schwer, das auf Anhieb zu erkennen. Die Mutter des Tieres, die ebenfalls helles Fell hat, heißt Wyoming Hope.

Weißer Bison in den USA geboren: Nur in einem von zehn Millionen Fällen

Der National Bison Association zufolge ist die Geburt eines weißen Bisons äußerst selten und komme nur in einem von zehn Millionen Fällen vor. Bei indigenen Stämmen wie den Lakota-Sioux gilt die Geburt eines weißen Bisons als gutes Omen.

Der Bear River State Park stellte bei Facebook allerdings klar, dass das neugeborene Kalb kein Albino sei. Das Tier habe eine genetische Veranlagung, die ihm das weiße Fell verleihe. Es sei also nicht ungewöhnlich, dass das Kalb auch weiß sei. „Die meisten Bisons, die man heute findet, haben Rindergenetik“, sagte Sager gegenüber Cowboy State Daily. In den späten 1800er Jahren seien Bisons fast bis zur Ausrottung gejagt worden. Deshalb seien die Tiere mit Rindern gezüchtet worden. „Die Geburt eines weißen Bisons ist immer noch ziemlich selten.“

Seltener, weißer Bison in den USA: „So ein majestätisches Tier in der Wildnis“

Durch die Geburt des Tieres mit der seltenen Färbung habe der Park bereits einen Anstieg der Besucherzahlen festgestellt. Auch in den sozialen Medien erfreuen sich Dutzende an den Bildern des Tieres. „Wir waren heute dort, so ein schöner Anblick!“, schrieb ein Facebook-Nutzer unter einem Beitrag des Parks. „Ein Geschenk, so ein majestätisches Tier in der Wildnis mit ihrem neugeborenen Kalb sehen zu können“, kommentierte eine andere. Zwar kann man den Bison mit seiner Mutter im Park besuchen, die Ranger mahnten jedoch, die Tiere nicht zu stören.

2021 bekam der Park in den USA zwei weiße Bison-Weibchen. Das wenige Wochen alte Kalb ist damit der erste weiße Bison, der dort geboren wurde. Die zweite Färse soll voraussichtlich im kommenden Frühjahr ein Kalb zur Welt bringen.