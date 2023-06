Stewardess aus Italien in Saudi-Arabien festgenommen – Gericht verhängt jetzt das Urteil

Von: Karolin Schäfer

Eine Stewardess aus Italien wird bei einer Reise nach Saudi-Arabien festgenommen. Sie bestreitet die Tat. Nun verhängt das Gericht ein Urteil.

München/Dschidda – Sie war beruflich in Saudi-Arabien unterwegs, nun sitzt sie im Gefängnis: Eine Stewardess aus Treviso (Italien) reiste im Mai in das islamisch-konservative Land. Kurz nach der Landung in der Hafenstadt Dschidda, sollen sie sowie weitere Kollegen der litauische Fluggesellschaft Avion Express festgenommen worden sein.

Stewardess aus Italien muss in Saudi-Arabien ins Gefängnis

Der Vorwurf wiegt schwer: Drogenbesitz. In Saudi-Arabien herrscht eine strenge Drogenpolitik, in einigen Fällen droht sogar die Todesstrafe. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge sollen seit November vergangenen Jahres 20 Personen wegen Drogendelikten hingerichtet worden sein.

Die italienische Stewardess beteuert nach wie vor ihre Unschuld und bestritt vehement den Drogenbesitz. Das hat die Behörden in Saudi-Arabien aber wohl nicht überzeugt. Denn: Am Dienstag (13. Juni) wurde das Urteil verkündet, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die 23-Jährige muss sich sechs Monate in Haft begeben.

Stewardess aus Italien streitet Drogenbesitz ab: Anwälte können noch in Berufung gehen

Das Urteil wurde am Ende einer zweieinhalbstündigen Verhandlung im Beisein mit dem italienischen Generalkonsul und ihrer Schwester gefällt. Innerhalb von 30 Tagen können die Verteidiger der jungen Frau Berufung einlegen. Weitere Angeklagte soll es laut Ansa deutlich härter getroffen haben – sie wurden zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.

Die Stewardess sei in einer Einrichtung, etwa 40 Minuten von Dschidda entfernt, inhaftiert worden. Nach Absitzen der Haftstrafe werde sie des Landes verwiesen. Den Angaben zufolge bieten das italienische Generalkonsulat sowie die Botschaft in Riad in Abstimmung mit der örtlichen Justiz Unterstützung für die junge Frau und ihre Angehörigen. In Russland wurde ein US-Reporter inhaftiert. Der russische Präsident Wladimir Putin soll die Festnahme sogar selbst abgesegnet haben. (kas)