„Irma“ tobt über Florida und sorgt für spektakuläres Phänomen

Am Sonntagmittag erreichte „Irma“ Miami in Florida.

Seit Tagen zittert Florida, jetzt ist das Auge des Hurrikan „Irma“ an der Küste angekommen. Haushohe Sturmwellen werden erwartet, tausende Soldaten mobilisiert. Die Meldungen im Live-Ticker.

Nachdem Hurrikan „Irma“ in der Karibik eine Schneise der Zerstörung hinterlassen hat, rüstet sich der US-Bundesstaat Florida für das schlimmste Szenario.

6,3 Millionen Menschen in dem Staat wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Das Zentrum des Hurrikans erreichte Sonntagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr Ortszeit; 13.30 Uhr MEZ) die Inselgruppe der Florida Keys erreichen.

22.11 Uhr: Der niederländische König Willem-Alexander hat auf der Karibik-Insel Curacao Opfer des verheerenden Hurrikans „Irma“ besucht. Der Monarch traf am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf der niederländischen Insel ein und wollte sich dort auch über die Hilfsaktion der niederländischen Armee auf der Antillen-Insel Sint Maarten informieren, teilte die Regierung in Den Haag mit. Die Opfer waren zuvor von der schwer getroffenen Insel Sint Maarten ausgeflogen worden.

21.35 Uhr: An der Ostküste Floridas haben sich allein binnen einer Stunde sechs Tornados entwickelt. Das berichtete der nationale Wetterdienst. Mit weiteren Wirbelstürmen müsse gerechnet werden.

20.45 Uhr: Hurrikan „Irma“ hat auf seinem Zug durch Florida etwas an Kraft, aber nichts an Gefahr eingebüßt. Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf Stufe 3 von 5 ein. Die Meteorologen sahen den gewaltigen Sturm die Westküste Floridas hinaufziehen und etwa von der Stadt Fort Myers aus eine nördliche Route nehmen.

Das gigantische Wettersystem führte zu einer kuriosen Situation: Auf seiner „rechten“ Seite, also an der Ostküste, sorgte der riesengroße Wirbel für erste Überflutungen, so in Miami. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie sich Wassermassen durch die Innenstadt Miamis wälzen.

An seiner „linken“ Seite drückte der Wirbelsturm das Wasser zunächst von der Westküste weg. Bilder zeigten leere Hafenbecken; andernorts hatte sich das Wasser meterweit von der Strandpromenade entfernt.

18.45 Uhr: Nach dem verheerenden Hurrikan „Irma“ hat sich die Zahl der Todesopfer auf der niederländischen Karibik-Insel Sint Maarten auf vier erhöht. Zwei Tote waren am Sonntag von der Küstenwache gefunden worden, teilte der niederländische Premierminister Mark Rutte am Sonntagabend in Den Haag mit. Bislang waren die Behörden von zwei Todesopfern ausgegangen. Rund 40 Menschen waren verletzt worden, elf davon schwer.

17.30 Uhr: Infolge des Hurrikans „Irma“ sind am Sonntagvormittag (Ortszeit) 1,3 Millionen Menschen ohne Strom gewesen. Von ihnen konnten nach Angaben des Betreibers Florida Power & Light 200 000 Menschen wieder mit Energie versorgt werden. Der Betreiber Keys Energy Services, zuständig für die Ortschaft Key West und Teile der Inselkette Florida Keys, berichtete, dass alle seiner 29 000 Kunden ohne Strom seien. Da „Irma“ im Lauf des Sonntags und bis Montag weiter den Sonnenstaat hinaufziehen wird, ist mit weiteren großflächigen Ausfällen zu rechnen.

15.51 Uhr: „Irma“ ist in den USA auch ein gewaltiges Fernsehereignis. Allein der Sender CNN postierte Heerscharen von Reportern in ganz Florida. In Regenjacken und -hosen stemmten sie sich am Sonntag dem Sturm entgegen. Manche Berichte waren wegen starker Windgeräusche kaum zu verstehen, von anderen Reportern war wegen vollgeregneter Objektive nur wenig zu sehen.

Sie berichteten aus umtosten Häfen und von Strandpromenaden, neben entwurzelten Bäumen und umgestürzten Verkehrsschildern, aus menschenleeren Städten und inmitten überfluteter Straßenkreuzungen. Ein Reporter in Miami trug zum Schutz gegen die Wassermassen eine Skibrille. CNN hat sein gesamtes Programm auf den Hurrikan umgestellt. Seit der Nacht war eine oft wiederholte Formulierung von Moderator Chris Cuomo: „Was Sie hier sehen, ist erst das Geringste vom Schlimmsten (the least of the worst)“.

15.24 Uhr: Wer sich trotz Evakuierungshinweisen entschieden hat, im Hurrikan „Irma“ zuhause auszuharren, ist dort womöglich längere Zeit zunächst auf sich selbst gestellt. Darauf hat der Chef des US-Katastrophenschutzes hingewiesen, Brock Long. Die Teams der Ersthelfer könnten erst nach ihrer Eigensicherung eingreifen und in Gebiete vorrücken, deren Einwohner zuvor ausdrücklich zur Abreise aufgefordert worden seien.

Es ist nicht klar, wie viele Menschen in Florida der Aufforderung zur Evakuierung nicht gefolgt sind. Insgesamt wurden rund 6,3 Millionen Menschen aufgefordert, sich vor „Irma“ in Sicherheit zu bringen.

14.56 Uhr: Während des Hurrikans „Irma“ sind in Florida einem Medienbericht zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie der Sender ABC in Florida meldete, starben am Sonntagmorgen (Ortszeit) drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen.

Auf den Florida Keys im Bezirk Monroe County starb ein Mann. Er hatte im Sturm die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren, zitierte der Sender das Büro des örtlichen Sheriffs. Der Fahrer hatte demnach einen Generator transportiert. Auch die beiden anderen Toten seien bei Autounfällen ums Leben gekommen, so der Sender.

14.22 Uhr: Millionen Menschen sind in den vergangenen Tagen aus Angst vor dem Hurrikan aus Florida geflohen. Doch es gibt welche, die sich jetzt, da „Irma“ ihre Dörfer trifft, immer noch dort aufhalten. Für sie gilt jetzt, auf jedenfall innerhalb von Gebäuden zu bleiben.

Ein Video aus Key West wird derweil auf Twitter geteilt.

13.49 Uhr: Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Stundenkilometern fegt Monster-Hurrikan "Irma" aktuell über Florida hinweg, wie das US-Hurrikanwarnzentrum NHC mitteilte. US-Präsident Donald Trump, der sich mit seinem Kabinett in Camp David aufhielt, forderte die Menschen per Twitter auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. "Das ist ein Sturm von enorm zerstörerischer Kraft", schrieb er.

13.41 Uhr: Die „Daily Mail“ verbreitet das Video einer Live-Webcam auf Facebook, das den Sturm in Florida zeigt. „Irma prallt auf Florida und bringt Tornados, Überflutungen und Windstärken von 130 Meilen pro Stunde“, so die Nachrichtenseite.

13.20 Uhr: Das Zentrum des Hurrikans „Irma“ hat die Südspitze Floridas erreicht. Nach Angaben von US-Meteorologen zog der Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier am frühen Sonntagmorgen über die Inselkette der Florida Keys hinweg. Er droht katastrophale Schäden anzurichten. Das US-Militär mobilisierte tausende Soldaten. Dem Verteidigungsministerium zufolge sind fast 14.000 Angehörige der Nationalgarde in Alarmbereitschaft.

Der Kurs von „Irma“ hat sich weiter leicht westwärts verändert und sollte in seinem Kern etwas vor der Küste entlang ziehen. Meteorologen machten deutlich, dass das für die Küstenbewohner eine schlechte Nachricht sei, schaufele der Sturm so doch mehr Wasser auf die Küste.

11.49 Uhr: Auch die Tierwelt sucht Schutz vor der drohenden Sturmkatastrophe: Auf Twitter kursiert ein Bild, das zwei Papageien zeigt, die im 22. Stock eines Hotels in Miami Schutz vor den Unwettern suchen.

Pair of parrots seek shelter from Hurricane #Irma on 22nd floor of Miami hotel. https://t.co/NsbzGgfFz4 pic.twitter.com/CHFCCzW7qJ — ABC News (@ABC) 10. September 2017

11.36 Uhr: Der Hurrikan „Irma“ wird nach der jüngsten Mitteilung des US-Hurrikanzentrums zwischen 7 und 8 Uhr Ortszeit auf die Florida Keys treffen (14 Uhr mitteleuropäische Zeit). Der besonders große und extrem gefährliche Sturm droht katastrophale Schäden anzurichten. Nachdem „Irma“ das Festland erreicht hat, wird ein Kurs die Westküste Floridas hinauf erwartet. Von Fort Myers bis hoch nach Tampa bereiteten sich die verbliebenen Menschen auf das Schlimmste und bis zu 4,5 Meter hohe Sturmfluten vor.

11.19 Uhr: Mit welcher Kraft die Vorboten des Hurrikans „Irma“ gerade auf die Innenstadt von Miami treffen, ist in einem Video zu sehen, das eine Userin auf Twitter teilt.

10.50 Uhr: „Irma“ erreicht in wenigen Stunden Florida - und das öffentliche Leben steht in großen Teilen des US-Bundesstaates still. Sechsspurige Highways - leergefegt. Tankstellen - leergepumpt. Im Südwesten, wo der Hurrikan „Irma“ am Sonntag auf Land treffen sollte, ist kein einziges Geschäft mehr geöffnet. Die Menschen sind großteils geflohen: Wer konnte, hat Florida verlassen. Wer Glück hatte, fand ein Hotel, außerhalb der Evakuierungszone. Im Südwesten Floridas, bis hinauf nach Tampa waren Hotelzimmer am Samstag komplett ausgebucht. Einige bleiben im eigenen Haus, verrammelt mit Sperrholzplatten und Metallpaneelen. Der Rest muss in einen der Schutzräume: Fast alle der 421 Notunterkünfte sind in Schulen oder Kirchen untergebracht, strategisch günstig gelegen, am Rande der Evakuierungszonen.

+ Evakuierte stehen am 09.09.2017 in einer langen Schlange, um in der Notunterkunft in der Germain Arena in Estero, Florida, Schutz vor Hurrikan "Irma" zu finden. © dpa

9.34 Uhr: Die Zahl der Hurrikan-Toten in den britischen Überseegebieten ist auf sechs gestiegen. Die Britischen Jungferninseln meldeten fünf Opfer und Anguilla einen Todesfall, berichtete der britische Sender BBC am Sonntag.

9.19 Uhr: Während Florida sich gerade noch gegen den Alptraum „Irma“ wappnet, haben die Inseln der Karibik es schon hinter sich. Die Bilanz ist verheerend: Ganze Landstriche sind leergefegt, es gibt Millionenschäden, Plünderungen - und die nächste Katastrophe steht schon bevor.

8.13 Uhr: In seinem Kurs auf die Inselgruppe der Florida Keys hat der Hurrikan „Irma“ wieder an Kraft gewonnen. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte den Tropensturm am Sonntagmorgen (Ortszeit) in die zweithöchste Kategorie 4 ein. „Irma“ erreichte demnach Windstärken von bis zu 210 Kilometern pro Stunde.

3 AM: Pressure continues to drop as hurricane-force winds barrel toward the Florida Keys. pic.twitter.com/mRT5f58pUe — The Weather Channel (@weatherchannel) 10. September 2017

7.04 Uhr: Hurrikan "Irma" tastet sich an Florida heran und versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Schon die ersten Ausläufer bringen Stromausfälle, mehr als 70.000 Menschen haben sich in Notunterkünfte geflüchtet. Der US-Bundesstaat bereitet sich auf ein Katastrophenszenario vor.

Das sind die Meldungen zum Hurrikan „Irma“ vom Samstag (9.9.)

22.30 Uhr: Der Hurrikan „Irma“ im Atlantik hat auch das Auswärtige Amt in Alarmbereitschaft versetzt. Es wurden zwei Notfallnummern geschaltet: Anrufer aus Deutschland können die Nummer 030 5000 3000 wählen, für Anrufer aus USA ist die Botschaft Washington unter 001 202 298 4000 zu erreichen, wie das Außenministerium am Samstagabend in Berlin mitteilte. Beide Nummern seien rund um die Uhr geschaltet. In der deutschen Botschaft in Washington D.C. wurde demnach ein Krisenstab eingerichtet, in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) gebe es einen regionalen Krisenstab. Am Sonntagnachmittag wollte in Berlin der Krisenstab des Auswärtigen Amtes tagen.

20.12 Uhr: Auf der Flucht vor Hurrikan „Irma“ haben im US-Bundesstaat Florida bereits mehr als 50.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften gesucht. Das geht aus Zahlen des Notfallmanagements des Bundesstaates hervor. Insgesamt hatten bis zum Samstagnachmittag mehr als 300 Notunterkünfte geöffnet.

+ Bürger in Miami tragen Gegenstände zu einer Notunterkunft. © dpa

18.31 Uhr: Im US-Bundesstaat Florida sind insgesamt 6,3 Millionen Menschen aufgefordert worden, sich vor dem gefährlichen Hurrikan „Irma“ in Sicherheit zu bringen. Das sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Rick Scott, am Samstag. Damit stieg die Zahl der von Evakuierungsmaßnahmen betroffenen Menschen um 700.000.

18.22 Uhr: Der über Kuba hinwegfegende Hurrikan "Irma" hat sich auf seinem Weg zur Nordküste des Inselstaats abgeschwächt. Das in Miami ansässige Nationale Hurrikan-Zentrum der USA (NHC) stufte den Wirbelsturm am Samstag auf die dritte von fünf Kategorien herab. Der Sturm werde aber auf seinem Weg zum US-Bundesstaat Florida voraussichtlich erneut an Kraft zulegen, warnten die US-Meteorologen.

Hurrikan „Irma“: 460 Häftlinge verlegt

17.54 Uhr: Wegen „Irma“ haben die Sicherheitsbehörden mehrere hundert Gefängnisinsassen von der Inselgruppe der Florida Keys auf das Festland verlegt. Die 460 Häftlinge wurden am frühen Samstagmorgen mit Bussen nach Palm Beach County gebracht, wie das Büro des örtlichen Sheriffs mitteilte. „Es ist eine harte Angelegenheit, so viele Insassen so schnell zu verlegen“, erklärte Sheriff Rick Ramsay.

16.54 Uhr: Hurrikan "Irma" ist über Kuba hinweggefegt. Nach Angaben der staatlichen Medien zog der Wirbelsturm mit Windböen in Geschwindigkeiten von bis zu 256 Stundenkilometern über das Zentrum der Insel. Weite Landstriche wurden laut Medienberichten schwer getroffen, allerdings gab es zunächst keine Informationen über Opfer. Rund eine Million Menschen wurden vor dem Hurrikan vorsorglich in Sicherheit gebracht, darunter 10.000 ausländische Touristen. Die Kommunikation mit zahlreichen Orten war unterbrochen. "Hier ist alles furchtbar", sagte die 42-jährige Krankenschwester Gisela Fernandez aus Chaparra in der Provinz Las Tunas. Strommasten und Bäume seien umgestürzt, zahlreiche Dächer abgedeckt.

+ Warten auf „Irma“: In Florida wurden rund 6,3 Millionen Menschen aufgerufen, sich vor dem Hurrikan in Sicherheit zu bringen. © AFP

16.50 Uhr: Um die Menschen im US-Bundesstaat Florida über Gerüchte rund um den Hurrikan „Irma“ aufzuklären, hat der Katastrophenschutz eine eigene Webseite eingerichtet. Dort könnten Betroffene erfahren, welche Informationen zum Sturm stimmten und welche nicht, teilte die Katastrophenschutzbehörde Fema am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es stimme etwa, dass es in Florida eine hohe Nachfrage nach Benzin gebe. Die Lieferkette funktioniere aber nach wie vor, hieß es auf der Seite. Nach den Vorhersagen könnte das Zentrum von „Irma“ am frühen Sonntagmorgen Ortszeit (Sonntagmittag MESZ) auf der Inselgruppe der Florida Keys an Land treffen, bevor er weiter in Richtung des Festlandes zieht. Floridas Gouverneur Rick Scott erklärte, „Irma“ sei größer als der Bundesstaat. „Das ist ein tödlicher Sturm.“

15.42 Uhr: Auf der von Hurrikan „Irma“ bedrohten Inselgruppe der Florida Keys haben die Behörden die verbliebenen Menschen aufgerufen, die Gegend zu verlassen. „Noch gibt es ein kleines Fenster, um herauszukommen, aber es schließt sich schnell“, erklärte der Krisenmanager von Monroe County, Martin Senterfitt, am Samstag in einem Facebook-Aufruf.

14.55 Uhr: Die Bewohner der Karibikinseln Antigua und Barbuda können vorerst aufatmen: Der Hurrikan „José“ hat sich laut der US-Wetterexperten leicht abgeschwächt und wird die Inseln voraussichtlich nicht direkt treffen. Hurrikan „Irma“ war vor einigen Tagen direkt über Barbuda hinweggezogen und hatte die kleine Insel verwüstet.

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami vom Samstagmorgen (Ortszeit) könnte „José“ später am Samstag in der Nähe der Inselgruppe der Kleinen Antillen vorbeiziehen. „José“, ein Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier, erreicht Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 230 Kilometer pro Stunde. Die Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen ein weitere Abschwächung.

14.37 Uhr: Der Hurrikan „Irma“ hat bei seinem Zug über den Norden Kubas etwas an Kraft verloren. Der Tropensturm erreichte am Samstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Die Meteorologen warnten aber davor, dass der Hurrikan vor seinem Eintreffen auf der Inselgruppe der Florida Keys wieder an Stärke gewinnen könnte.

Nach den Vorhersagen könnte das Zentrum von „Irma“ dort am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) an Land treffen. Nach den Modellen würde der Sturm dann später am Tag nach Westen abschwenken und die Westküste Floridas hinaufziehen.

12.50 Uhr: In dem von Hurrikan „Irma“ stark zerstörten französischen Überseegebiet Saint-Martin haben die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Sperre gelte von 19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens (Ortszeit), teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Die Maßnahme solle bis mindestens Mittwochmorgen in Kraft bleiben. Mit der Ausgangssperre soll - auch wegen der Bedrohung durch Hurrikan „José“ - das Risiko für Menschen und Eigentum minimiert werden.

Miami Beach gleicht einer Geisterstadt

12.12 Uhr: Der Hurrikan „Irma“ nähert sich unaufhaltsam dem US-Bundesstaat Florida. Der beliebte Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem „Ocean Drive“, ist inzwischen nahezu menschenleer.

+ Die bei Touristen beliebte Ferieninsel Miami Beach gleicht in diesen Stunden einer Geisterstadt. © AFP

10.35 Uhr: Nach den schweren Verwüstungen durch Hurrikan „Irma“ bedroht nun der Wirbelsturm „José“ Inseln der Kleinen Antillen in der Karibik. „José“, ein Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier, nähere sich den Inseln Antigua und Barbuda, warnte der Wetterdienst des Inselstaats in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Der Sturm befinde sich derzeit etwa 200 Kilometer östlich der Inseln. Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometer in der Stunde wurden gemessen.

09.30 Uhr: Das Zentrum von Hurrikan „Irma“ ist über den zu Kuba gehörenden Camagüey-Archipel gezogen. Dies bestätigte das US-Hurrikanzentrum in Miami am Samstagmorgen (Ortszeit). Das Archipel liegt vor der Nordküste Kubas. Eine Wetterstation auf den Inseln maß Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometern in der Stunde, bevor sie vom Hurrikan zerstört wurde, meldete die kubanische Wetterwarte.

09.21 Uhr: Hurrikan „Irma“ könnte nach seinem Vorgänger „Harvey“ die Spritpreise weiter nach oben treiben und die Wirtschaft im US-Bundesstaat Florida schwer treffen. Dies schätzen Experten des internationalen Analyse- und Beratungsunternehmens Capital Economics. Selbst wenn „Irma“ wohl nicht ins ölreiche Texas zieht, sondern am Wochenende weiter östlich auf Land trifft, dürfte der Effekt auf die Ölpreise merklich sein, warnten die Analysten: „Da bis zu 10 Prozent der Kapazitäten in den Raffinerien am Golf noch außer Betrieb sind, wird „Irma“ mehr Aufwärtsdruck auf die Benzinpreise ausüben.“

7.58 Uhr: Die nordamerikanische Baseball-Liga MLB hat sich dazu entschieden, die bevorstehende Serie zwischen den Tampa Bay Rays und den New York Yankees nach New York zu verlegen. Grund für die Verlegung der drei-Spiele-Serie, die von Montag bis Mittwoch im Tropicana Field in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida geplant war, ist Hurrikan „Irma“.

7.24 Uhr: Der Hurrikan „Irma“ wird nach seinem verheerenden Zug durch die Karibik Klimaflüchtlinge nach sich ziehen. „Ich erwarte, dass es einerseits Binnenvertriebene geben wird, die nicht in ihre zerstörten Häuser zurückkönnen und die Hilfe dabei brauchen, ihre Leben wieder aufzubauen“, sagte Walter Kälin vom Zusammenschluss „Platform on Disaster Displacement“ in New York. „Zweitens wird es Menschen auf den Inseln geben, die Verwandte zum Beispiel in den USA haben, und die versuchen werden, dorthin zu kommen und die Frage ist dann, ob diese Länder sie aufnehmen. Es wird auch Menschen geben, die erstmal auf den Inseln bleiben, aber wenn sie sehen, dass der Wiederaufbau nicht vorankommt, dann werden sie anfangen, ans Weggehen zu denken.“

Die „Platform on Disaster Displacement“ (auf Deutsch etwa: Plattform zur Vertreibung durch Naturkatastrophen) ist ein im vergangenen Jahr gegründeter und derzeit von Deutschland geleiteter Zusammenschluss von etwas mehr als einem Dutzend Ländern zu besserer Vorbeugung und besserem Umgang mit Klimaflüchtlingen. In den vergangenen acht Jahren gab es nach Angaben der Plattform jeweils rund 25 Millionen neue Klimaflüchtlinge weltweit aufgrund von Naturkatastrophen.

6.36 Uhr: US-Präsident Donald Trump und Floridas Gouverneur Rick Scott riefen die Menschen zu äußerster Vorsicht auf. Im Vorbeiziehen an Kuba legte der Hurrikan noch einmal an Stärke zu und wurde vom Hurrikan-Warnzentrum wieder in die höchste Kategorie 5 hinaufgestuft. Wer jetzt noch nicht vor „Irma“ geflohen sei, solle sich mit Trinkwasser verbarrikadieren und sein Haus nicht verlassen, sagte der Gouverneur. Bild.de zitiert Dennis Feltgen, Sprecher der US-Behörde „National Hurricane Center“: „Dies ist ein Hurrikan, der sie töten wird, wenn sie nicht aus dem Weg gehen“.

Das waren die wichtigsten Meldungen zu „Irma“ vom Freitag (8.9.)

21.31 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die Menschen in den von Hurrikan „Irma“ bedrohten Gegenden der USA zu großer Vorsicht aufgerufen. „Dies ist ein Sturm mit einem absolut historischen Zerstörungspotential“, sagte der Präsident in seiner wöchentlichen Videoansprache. Die Menschen in Florida und den anderen möglicherweise betroffenen Bundesstaaten müssten wachsam sein und auf die Empfehlungen der Behörden hören. Nichts sei wichtiger als ihre Sicherheit, fügte der Präsident hinzu.

20.52 Uhr: Das Weiße Haus will sicherstellen, dass mehr Benzin in den von Hurrikan „Irma“ bedrohten Bundesstaat Florida gelangen kann. Die Regierung hob daher eine gesetzliche Regelung auf, wonach nur Tanker unter US-Flagge Treibstoff von einem amerikanischen Hafen zu einem anderen liefern dürfen, wie der Heimatschutzberater des Weißen Hauses, Tom Bossert, am Freitag in Washington sagte. Man sei beunruhigt über die Benzinknappheit, erklärte er. In manchen Orten in Florida war der Treibstoff an den Tankstellen knapp geworden, weil sich die Menschen in Erwartung des Hurrikans vorsorglich damit eindeckten.

19.00 Uhr: Luftnotrettung für Delfine: Aus Sorge vor dem Hurrikan "Irma" haben die kubanischen Behörden ein Delfinarium evakuiert. Die sechs Meeressäuger aus einem Freizeitpark auf der kleinen Insel Cayo Guillermo seien am Donnerstag in feuchte Tücher gewickelt und mit einem Hubschrauber aus der Gefahrenzone gebracht worden, berichtete die kubanische Nachrichtenagentur ACN. Die sechs Tiere seien vorübergehend in einem Schwimmbecken untergebracht worden und würden von ihren mitgereisten Wärtern und einem Tierarzt betreut, sagte ein Vertreter des Parks, Gonzalo Carrero Esteban.

+ Mitarbeiter des Cayo Guillermo Dolphinariums bereiten die Delfine auf ihren Transport ins Dolphinarium in Cienfuegos an der Südküste Kubas vor, um sie vor Hurrikan „Irma“ in Sicherheit zu bringen. © dpa

17.03 Uhr: Während sich „Irma“ weiterhin dem US-Staat Florida nähert, wird auch Hurrikan „Jose“ immer gefährlicher. Das Hurrikanzentrum der USA in Miami stufte „Jose“ am Freitagvormittag (Ortszeit) in der zweithöchsten Kategorie vier ein. Der Sturm erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde und ist damit ein extrem gefährlicher Hurrikan, wie das Zentrum mitteilte. „Jose“ bewegt sich derzeit im Pazifik mit 26 Km/H in Richtung West-Nordwest und könnte bis Samstag bis in die Nähe der nördlichen Kleinen Antillen wandern.

16.49 Uhr: Der Touristikkonzern TUI hat wegen des Hurrikans "Irma" erneut seine Vorgaben zu Umbuchungen und Stornierungen angepasst. Wer in den kommenden Tagen nach Kuba, Florida oder auf die Bahamas reisen wolle, möge "dringend" seine Reiseabsichten überdenken, erklärte TUI Deutschland am Freitag. Für diese drei Ziele verlängerte der Konzern für alle Anreisen bis einschließlich kommenden Donnerstag die Frist für kostenlose Umbuchungen und Stornierungen.

Die Dominikanische Republik habe "Irma" passiert, daher würden dort noch am Freitag die Flughäfen wieder öffnen, erklärte TUI weiter. In Kuba könne es aber weiterhin zu Verzögerungen bei den Flügen kommen.

Der Reisekonzern DER Touristik erweiterte ebenfalls seine Storno-Regelung für Florida-Reisende. Kostenlose Umbuchungen und Stornierungen seien bis einschließlich kommenden Freitag möglich, für Ankünfte auf den Florida Keys bis Sonntag kommender Woche, erklärte das Unternehmen.

16.20 Uhr: Angesichts des heranrückenden Monster-Hurrikans "Irma" hat der Gouverneur von Florida an sämtliche Einwohner des Bundesstaats appelliert, sich für eine mögliche Evakuierung zu wappnen. Die gesamte Bevölkerung von Florida solle darauf vorbereitet sein, "bald" ihre Wohngebiete zu verlassen, erklärte Gouverneur Rick Scott am Freitag.

Bislang betreffen die Anordnungen der regionalen Behörden in Florida für die obligatorische Evakuierung nicht den gesamten Bundesstaat, sondern nur diverse Küstenregionen. Auch im weiter nördlich gelegenen US-Bundesstaat Georgia wurde die Evakuierung von Teilen der Küste angeordnet. Von den bisherigen Evakuierungsanordnungen in beiden Bundesstaaten sind insgesamt mehrere hunderttausend Einwohner betroffen.

16.08 Uhr: Nach den Verwüstungen durch Hurrikan „Irma“ in der Karibik wird Sint Maarten von Plünderern heimgesucht. Die Lage sei ernst und unübersichtlich, sagte der niederländische Premierminister Mark Rutte am Freitag. Es gebe Berichte, dass Bürger auch bewaffnet auf der Straße seien. Die niederländische Marine nannte die Situation auf Facebook „besorgniserregend“. „Marinesoldaten und Militärpolizei unterstützen zur Zeit die lokalen Behörden beim Bewahren der öffentlichen Ordnung.“

15.12 Uhr: Der aktuelle Präsident Donald Trump hat seine Unterstützung für die Initiative „One America Appeal“ in einem Tweet deutlich gemacht: „Wir werden uns jeder Herausforderung stellen, egal wie stark es stürmt oder wie hoch das Wasser steigt. Ich bin stolz, gemeinsam mit den Präsidenten für #OneAmericaAppeal zu stehen.“

We will confront ANY challenge, no matter how strong the winds or high the water. I’m proud to stand with Presidents for #OneAmericaAppeal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. September 2017

Ehemalige US-Präsidenten rufen zu Spenden für Hurrikan-Opfer auf

15.10 Uhr: Die fünf noch lebenden ehemaligen Präsidenten der USA haben ihre Mitbürger in einem gemeinsamen Video zu Spenden für Hurrikan-Opfer aufgerufen. „Hurrikan Harvey hat schreckliche Verwüstung gebracht, aber auch das Beste aus den Menschen herausgeholt“, sagt darin etwa Bill Clinton, der von 1993 bis 2001 Präsident war. In dem Video werben auch Barack Obama, Jimmy Carter, George W. Bush sowie dessen Vater George H. W. Bush für die „One America Appeal“-Spendenaktion. Sie soll Opfern von Hurrikan „Harvey“ und Opfern von Hurrikan „Irma“, der sich aktuell auf die USA zubewegt, zugute kommen. Das Video veröffentlichte unter anderem Obama am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) auf Twitter.

Zehntausende reagierte in den sozialen Netzwerken auf das Video. Größtenteils begrüßten sie die Initiative. Einige nutzten es für nostalgische Rückschauen. So schrieb ein Twitter-Nutzer: „Jetzt mit Präsident Trump vermissen wir diese Männer umso mehr - sogar George W!“

14.45 Uhr: Hurrikan „Irma“ hat nach Angaben der Weltwetterorganisation (WMO) in Genf mindestens zwei Rekorde gebrochen. Mit einer über mehr als 37 Stunden ununterbrochenen Windgeschwindigkeit von fast 300 Kilometern in der Stunde sei „Irma“ weltweit der am längsten wütende Hurrikan gewesen, mindestens seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang des letzten Jahrhunderts, sagte eine WMO-Sprecherin am Freitag in Genf.

Den Rekord hielt bislang Zyklon „Haiyan“, der 2013 auf den Philippinen mehr als 24 Stunden mit Topgeschwindigkeiten wirbelte und mehr als 6000 Menschenleben forderte. Hurrikan, Zyklon und Taifun sind je nach Weltregion verschiedene Bezeichnungen für dasselbe Wettersystem.

Im Atlantik (ausgenommen Karibik und Golf von Mexiko) sei „Irma“ nach Windgeschwindigkeit der bislang stärkste Hurrikan seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Dass dort drei Hurrikane gleichzeitig wirbeln - „Irma“, „Jose“ und „Katia“ - sei zwar ungewöhnlich, aber nicht neu. So sei es auch 1967, 1980, 1995, 1998 und 2010 gewesen.

14.40 Uhr: Hurrikan „Irma“ hat nach Berechnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in der Karibik bislang Schäden von rund 10 Milliarden Dollar verursacht. „Gemessen an der Schadenssumme war dies der schlimmste Sturm in der Karibik aller Zeiten“, sagte James Daniell vom „Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology“ (CEDIM) am Freitag in Karlsruhe. Besonders schwer seien die Überseegebiete Großbritanniens, Frankreichs und der Niederlande getroffen worden. „Irma“ habe bis zu 50 Prozent aller Güter auf der Insel Barbuda zerstört. Allein auf Sint Maarten und Saint Martin wird der Schaden auf rund vier Milliarden Dollar geschätzt.

Die Bilanz wurde mithilfe eines Risikoschadenmodells erstellt, bei dem die direkten ökonomischen Schäden nach einer Naturkatastrophe berechnet werden. Grundlage dafür ist eine Datenbank mit 60.000 Einträgen.

13.51 Uhr: Millionen Menschen werden nach Schätzungen von Hilfsorganisationen nach dem Durchzug des gewaltigen Hurrikan „Irma“ auf Hilfe angewiesen sein. Schon bevor der Sturm Haiti und Kuba erreichte, waren 1,2 Millionen Menschen betroffen, wie Pascale Meige, Direktorin für Krisenvorbereitung bei der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), am Freitag in Genf berichtete. Die Mitarbeiter stünden in den betroffenen Ländern bereit, um zu helfen.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat in Haiti vor dem Sturm genügend Nahrungsmittel deponiert, um 150.000 Menschen einen Monat versorgen zu können. In Kuba sei für 270.000 Menschen vorgesorgt worden.

13.40 Uhr: Nach dem verheerenden Hurrikan „Irma“ wird der niederländische König Willem-Alexander die getroffene Region in der Karibik besuchen. Der König werde am Sonntag zunächst zur niederländischen Insel Curacao reisen, teilte die niederländische Regierung am Freitag in Den Haag mit. Von dort aus werde er möglicherweise weiter zur Antilleninsel Sint Maarten reisen, die am schlimmsten von „Irma“ getroffen worden war.

13.17 Uhr: Wie ein „Rasenmäher vom Himmel“ sei der Hurrikan gewesen, als er durch die Karibik zog. Inzwischen hat der Sturm sich um eine Warnstufe abgeschwächt - doch die Gefahr bleibt. Die Schneise der Verwüstung - Insel für Insel.

12.28 Uhr: Florida wappnet sich. Die gut 20 Millionen Einwohner des US-Sonnenstaates rüsten sich für den Tropensturm „Irma“.

12.18 Uhr: Hurrikan „Irma“ hat in Haiti und der Dominikanischen Republik nach ersten Einschätzungen von Hilfsorganisationen weniger Schäden verursacht als befürchtet. „Hätte „Irma“ einen südlicheren Weg eingeschlagen, wäre es zur Katastrophe gekommen“, sagte Martin van de Locht, Leiter der Internationalen Programme von World Vision laut Mitteilung vom Freitag.

Auch bei Caritas International gab man sich vorerst erleichtert. In der Dominikanischen Republik gebe es nach ersten Berichten keine Toten, sagte ein Sprecher. Etwa 200 Häuser seien vollständig zerstört. Eine komplette Entwarnung für die Region wollte Caritas international aber noch längst nicht geben. Vor allem der tiefer gelegene Norden Haitis könne noch von Überschwemmungen bedroht sein.

Hurrikan „Irma“: Welchen Kurs nimmt der Wirbelsturm?

12.15 Uhr: Der Hurrikan der Kategorie vier bewegt sich auf den US-Staat Florida zu. Welchen Kurs „Irma“ nehmen könnte, haben die Experten des US-Hurrikanzentrums berechnet.

- Am Mittwoch um etwa 1 Uhr Ortszeit (07.00 MESZ), zog „Irma“ über die Karibikinsel Barbuda, mittags hatte der Sturm die Jungferninseln erreicht, am Mittwochabend war der Sturm nördlich des US-Außengebiets Puerto Rico.

- Am Donnerstag um 2 Uhr morgens (08.00 MESZ) befand sich das Zentrum des Hurrikans 225 Kilometer nordwestlich von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan.

- In der Nacht zu Freitag passierte „Irma“ Haiti und war um 2 Uhr morgens (08.00 MESZ) östlich von Kuba.

- Setzt „Irma“ ihren bisherigen Kurs fort, zieht der Sturm weiter nördlich an Kuba entlang.

- „Irma“ zieht den Prognosen zufolge dann weiter in Richtung Florida. Die ersten Ausläufer könnten den US-Staat demzufolge am Samstag um 8 Uhr (14 Uhr MESZ) erreichen, das Zentrum des Sturms am frühen Sonntagmorgen.

- Später könnte „Irma“ sich entlang der US-Ostküste bis zur Grenze der Bundesstaaten Georgia und South Carolina bewegen.

12.04 Uhr: Nach dem verheerenden Hurrikan „Irma“ ist die Not auf der schwer getroffenen niederländisch-französischen Karibikinsel Saint-Martin nach Angaben der niederländischen Regierung riesig. „Den Inselbewohnern fehlt es an den wichtigsten Lebensgrundlagen“, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag nach einem Treffen des Krisenstabs. „Es herrscht totales Chaos.“

Auf dem notdürftig reparierten Flugplatz des niederländischen Inselteils Sint Maarten könnten zur Zeit nur Militärmaschinen landen. Der Seehafen sei nur für Marineschiffe erreichbar. Zwei niederländische Marineschiffe brachten Wasser, Nahrung und andere Hilfsgüter. Weitere Transporte mit Zelten, Medikamenten und Decken sollten folgen.

11.33 Uhr: Wie bereits erwähnt, wird Trumps sogenanntes „Winter White House“ Mar-a-Lago in Florida einem Medienbericht zufolge geräumt. Die ZDF-Satireshow „heute show“ nimmt diese News zum Anlass für diesen Tweet.

Trumps Ferienwohnsitz wird wegen Hurrikan #Irma geräumt. Vermutlich das erste und einzige Mal, dass er für eine Frau Platz macht. #Trump — ZDF heute-show (@heuteshow) 8. September 2017

11.28 Uhr: Der über die Karibik ziehende Hurrikan „Irma“ hat an Stärke abgenommen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA stufte den Wirbelsturm am Freitag auf die zweithöchste Stufe vier herab, nannte ihn aber weiterhin „extrem gefährlich“. Der Sturm zog demnach mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern in Richtung Florida.

11.01 Uhr: Wie das „National Hurricane Center“ via Twitter mitteilt, wird erwartet, dass Hurrikan „Irma“ mit Stufe 4 am Samstag (Ortszeit) auf den Süden Floridas trifft.

#Irma is expected to move through the SE Bahamas today and approach south Florida on Saturday as a dangerous category 4 hurricane pic.twitter.com/83bh2woM43 — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 8. September 2017

10.40 Uhr: Hurrikan „Irma“ hat Berichten zufolge in der Karibik bislang bis zu 13 Todesopfer gefordert. Der britischen Zeitung Guardian zufolge starben vier Menschen in dem französischen Überseegebiet Saint-Martin, vier auf den Amerikanischen Jungferninseln, drei Puerto Rico (beides US-Außengebiete) und je ein Mensch auf Anguilla (Großbritannien) und Barbuda. Die Washington Post berichtete von bislang insgesamt elf Toten.

10.32 Uhr: Hurrikan „Irma“ ist weiterhin ein Tropensturm der Stufe 5 und das nun seit 65 Stunden am Stück, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Vor „Irma“ habe das noch nie ein Hurrikan geschafft, zumindest nicht seit Beginn der regelmäßigen Hurrikan-Beobachtungen.

Hurrikan „Irma“: Auswärtiges Amt warnt Touristen

10.18 Uhr: Touristen in den voraussichtlich vom Hurrikan „Irma“ betroffenen Gebieten in den USA sollen laut Auswärtigem Amt die Gegend verlassen. Bewohner und Urlauber des Monroe County, in weiten Teilen des Miami-Dade-County und in Teilen des Broward- und Collier-County müssten sich in Sicherheit bringen, teilte das Auswärtige Amt am Freitagmorgen mit. Zu den Gebieten gehöre auch ganz Miami Beach. Für die Evakuierung stünden dort an 25 Punkten kostenfreie Shuttle-Busse bereit, die genutzt werden sollten. Der Flughafen Miami soll von Freitag an geschlossen werden, der in Orlando bleibe voraussichtlich bis Samstag geöffnet.

10.10 Uhr: Eine französische Ministerin hat Plünderungen auf von Hurrikan „Irma“ verwüsteten Karibikinseln beklagt. Sie habe mit eigenen Augen Plünderungen gesehen, sagte die Ministerin für die Überseegebiete, Annick Girardin, am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einem Überflug über die Inseln Saint-Martin und Saint-Barthélemy. Zuvor hatten schon Augenzeugen von Plünderungen berichtet.

Girardin kündigte die Entsendung von 400 Polizisten in die französischen Gebiete an. Die Gesundheitsversorgung und die Versorgung der Menschen mit Wasser und Lebensmitteln sei die „größte Dringlichkeit“, sagte die Ministerin. An zweiter Stelle komme die „öffentliche Ordnung“.

09.48 Uhr: Sängerin Cher (71, „Believe“) hat den Bewohnern des Gebietes, das von Hurrikan „Irma“ getroffen werden könnte, ihr Mitgefühl ausgesprochen. „Ich denke an die Einwohner Floridas. Es ist schwer für sie“, twitterte die 71-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit). „Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Leben verloren geht, Zuhause verloren gehen, Geschichte verloren geht.“ Sie habe zweimal in Florida gelebt und es geliebt, so Cher - mit Ausnahme der Hurrikans.

THINKING OF FLORIDIANS.HARD 4 THEM.CANT BEAR THOUGHT OF LIVES LOST,HOMES LOST,HISTORY LOST.Lived there twice & loved it,but Not Hurricanes — Cher (@cher) 8. September 2017

09.30 Uhr: Hurrikan „Irma“ zwingt Berichten zufolge auch Donald Trumps sogenanntes „Winter White House“ Mar-a-Lago in Florida zur Räumung. Der Golfclub in der Stadt Palm Beach liegt in einer Evakuierungszone der US-Behörden, wie die Zeitung Sun Sentinel berichtete. Insgesamt 125.000 Menschen an der Atlantikküste Floridas müssen ihre Häuser verlassen. „Es besteht Lebensgefahr... wir können Sie nicht retten, wenn der Sturm beginnt“, sagte Floridas Gouverneur Rick Scott. Die Räumungen sollen am Freitagmorgen (Ortszeit) beginnen.

09.23 Uhr: Nach den Verwüstungen durch Hurrikan „Irma“ in französischen Überseegebieten in der Karibik werden weiter Menschen vermisst. „Es gibt eine gewisse Anzahl, die als vermisst gelten“, sagte Frankreichs Überseeministerin Annick Girardin am Freitagmorgen dem Sender BFMTV. Wie viele Menschen vermisst werden, sagte sie nicht - sie stellte aber in Aussicht, dass die Behörden in den kommenden 24 Stunden in der Lage sein könnten, eine Zahl zu nennen. Die Regierung in Paris hatte bislang vier Tote im französischen Teil der Karibikinsel Saint-Martin gemeldet. Auf der ebenfalls betroffenen Insel Saint-Barthélemy war zunächst kein Todesfall bekannt.

Hurrikan „Irma“: Offizielle Hurrikan-Warnung für Florida ausgegeben

09.11 Uhr: Der in der Karibik wütende Hurrikan „Irma“ hält Kurs auf die Südostküste der USA. Das Hurrikan-Zentrum in Miami gab am frühen Freitagmorgen offizielle Hurrikan-Warnungen aus, die Gebiete im US-Staat Florida sowie auf Haiti, den Bahamas, Kuba und dem britischen Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln umfassen. „Irma“ zog in der Nacht zum Freitag nördlich an der Dominikanischen Republik vorbei und befand sich laut der Webseite des Hurrikan-Zentrums zuletzt nördlich von Haiti.

Zu den Gebieten, für die nun die Hurrikanwarnung in Kraft ist, gehörten in Florida unter anderem die Inselkette Florida Keys sowie Lake Okeechobee nordwestlich von Fort Lauderdale und die Florida Bay zwischen dem südlichen Ende des Festlands und den Florida Keys.

08.59 Uhr: Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten in den kommenden Tagen bis zu 37 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Sturms betroffen sein.

08.56 Uhr: Hurrikan „Irma“ hat auf seinem Durchzug durch die Karibik auch auf den Britischen Jungferninseln gewütet. Gouverneur Gus Jaspert sagte in einer vom britischen Sender BBC in der Nacht zum Freitag verbreiteten Audionachricht, es gebe Berichte von Toten und Verletzten. Er rief den Notstand für das britische Überseegebiet aus. „Ich bin tief getroffen“, sagte Jaspert. Auch sprach er von Schäden, die der Hurrikan hinterlassen habe.

08.47 Uhr: Der britische Milliardär Richard Branson hat sich nach den Verwüstungen des Hurrikans „Irma“ von seiner Privatinsel in der Karibik zu Wort gemeldet: Der Wirbelsturm habe „ganze Häuser“ weggeschwemmt, schrieb Branson am Donnerstag in einem Blog-Beitrag. Der Betonbunker, in dem er Zuflucht gesucht habe, habe jedoch „glücklicherweise standgehalten“.

08.40 Uhr: In Erwartung des Hurrikans „Irma“ wappnen sich viele Menschen in Florida mit Hamsterkäufen. Schon um 5.30 Uhr morgens hätten Autofahrer für Benzin angestanden, berichtete der Miami Herald. An Dutzenden Tankstellen sei der Treibstoff bereits ausverkauft. „Kraftstoff ist sehr wichtig. Wir tun alles, um die Versorgung aufrecht zu erhalten“, sagte Gouverneur Rick Scott am Donnerstag. So würden etwa Tanklastzüge von Polizeieskorten begleitet, um sie schneller zum Ziel zu führen. Auf einer Website können sich Anwohner informieren, wo aktuell Sprit verfügbar ist - mehr als die Hälfte der angezeigten Stationen war am Donnerstagnachmittag rot markiert.

08:30 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich bestürzt über die vom Hurrikan „Irma“ verursachten Todesopfer und schweren Verwüstungen in der Karibik gezeigt. Den Menschen und Regierungen der betroffenen Länder und Gebiete sprach Guterres in einer am Donnerstag in New York veröffentlichten Mitteilung sein Beileid aus. Die Regierungen seien gut vorbereitet gewesen und hätten gut reagiert, lobte der UN-Chef.

Hurrikan „Irma“ reißt in der Karibik mehrere Menschen in den Tod

Hurrikan „Irma“ hat eine Schneise der Zerstörung durch die Karibik geschlagen und mehrere Menschen in den Tod gerissen. Auf den amerikanischen Jungferninseln kamen infolge des Tropensturms vier Menschen ums Leben, wie der Fernsehsender CNN am späten Donnerstagabend unter Berufung auf den Sprecher des Gouverneurs berichtete. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie fünf hinterließ auf seinem Weg zerstörte Häuser, überflutete Straßen und entwurzelte Bäume.

„Irma“ ist einer der stärksten jemals in der Region registrierten Tropenstürme mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde. Besonders schwer getroffen wurden die Karibikinseln Barbuda, Saint-Martin und Anguilla.

Als immer wahrscheinlicher galt, dass „Irma“ am Samstag auf Florida trifft. Die Vorhersagen der Meteorologen schwanken und können sich ändern. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami allerdings voll von „Irma“ erfasst werden.

