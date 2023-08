Unwetter wüten über Mallorca: Kinder auf Luftmatratzen weggeweht - Fotos zeigen verheerendes Ausmaß

Von: Vivian Werg

Nach der großen Hitzewelle haben starke Regenfälle und orkanartige Windböen die spanische Insel Mallorca am Sonntag lahmgelegt. Viele Menschen suchten Schutz.

Palma – Temperaturen bis 43 Grad und Wassertemperaturen im Meer bis zu 30 Grad ließen viele Einheimische und Touristen schwitzen und schimpfen. Die Extremhitze auf Mallorca hat den Mallorquinern dieses Jahr einiges abverlangt. Nach Angaben der Mallorca Zeitung (MZ) galt am Freitag (25. August) im Norden, Westen und der Inselmitte noch die Warnstufe Gelb wegen Hitze.

Am Wochenende sollte der vom spanischen Wetterdienst Aemet erwartete Temperatursturz für eine langersehnte Abkühlung sorgen. Es ging jedoch, wie die Wochenzeitung berichtet, direkt in eine Unwetterwarnung über und am Sonntag wurde die Warnstufe von Gelb auf Orange erhöht, was der Tagesschau zufolge ein hohes Risiko bedeutet. Auf allen Inseln der Balearen herrschte daraufhin Alarmstufe. Wie der Nachrichtensender berichtet, wurde die Bevölkerung zur besonderen Vorsicht aufgerufen.

Chaos nach heftigen Unwetter und Orkanböen auf Mallorca: Umgestürzte Bäume, unterbrochene Stromleitungen und gesperrte Straßen. © Screenshot Twitter _Calvia

Unwetter auf Mallorca sorgt für Flugchaos, Verwüstung und gesperrte Straßen

Nach Angaben der MZ waren für Sonntag 928 Flüge vorgesehen. Der Flugverkehr wurde zeitweise wegen heftiger Regenfälle und extremen Orkanböen jedoch stark beeinträchtigt. Viele ausgehende und ankommende Flüge auf Mallorca hatten dem Bericht zufolge Verspätung, einige mussten sogar gestrichen werden. Viele Touristen haben, laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wegen der unwetterbedingten Streichung die Nacht zum Montag auf dem Flughafen von Palma verbringen müssen. Erst vergangene Woche musste der Flughafen Mallorca wegen eines Zwischenfalls evakuiert werden.

Wie die MZ berichtet, seien Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 122 km/ h erfasst worden, die inselweit Schäden angerichtet und mehrere Menschen verletzt haben. Allein bis zum Nachmittag sollen über 200 Notrufe eingegangen sein, die größtenteils von umgestürzten Bäumen oder heruntergefallenen Objekten berichteten. Zahlreiche Aufnahmen auf Social Media zeigen die Ausmaße der Verwüstung: entwurzelte Bäume, beschädigte Autos, verwüstete Straßenzüge. In zwei Gemeinden westlich von Palma kam es, wie der Wetterdienst berichtet, sogar zu Stromausfällen. In Calvià im Südwesten Mallorcas seien, laut MZ, rund 35 Straßen aufgrund von umgestürzten Bäumen oder anderen Hindernissen gesperrt worden.

Unwetter auf Mallorca: Kind weggeweht und schwangere Frau verletzt

Als Sicherheitsmaßnahme rief die Hafenbehörde laut WetterOnline auch alle Schiffe, Fähren und Bote rund um die Balearen an Land. Ein vermisster Kajakfahrer konnte in der Gegend der Malgrats-Inseln vor Santa Ponça von Rettungskräften aus dem Wetter gerettet werden.

Zudem wehte ein so starker bis stürmischer Wind, dass am Strand von Illetes zwei Kinder auf Luftmatratzen weggeweht wurden. Diese konnten laut Medienberichten glücklicherweise an den Felsen gerettet werden und blieben weitgehend unverletzt. Eine Schwangere wurde durch eine umstürzende Werbetafel am Bein verletzt und musste später genäht werden. Mittlerweile hat der spanische Wetterdienst die Warnstufe von Orange wieder auf Gelb heruntergesetzt. (Vivian Werg)