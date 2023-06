Nach Lastwagen-Brand: Stark befahrene Autobahnbrücke in Philadelphia bricht ein

Von: Christoph Gschoßmann

In Philadelphia ist eine vielbefahrene Autobahnbrücke teilweise eingestürzt. Ein Brand war die Ursache. Verletzt oder getötet wurde aber niemand.

Philadelphia – Ein Horrorszenario im Großstadtverkehr: In der Millionenstadt Philadelphia in den Vereinigte Staaten von Amerika ist am Sonntag (11. Juni 2023) ein erhöhter Teil der viel befahrenen Autobahn I-95 eingestürzt. Die Ursache sei ein Feuer in der Unterführung unter diesem kurzen Teil der Schnellstraße gewesen, wie die Feuerwehr in der Metropole des Bundesstaates Pennsylvania mitteilte.

Dort sei ein Fahrzeug in Brand geraten, was wiederum den Einsturz des darüber gelegenen Autobahn-Stücks ausgelöst habe. Wie US-Verkehrsminister Pete Buttigieg auf Twitter äußerte, habe ein Tanklaster gebrannt. Verletzte oder getötete Menschen wurde wie durch ein Wunder niemand; die Route zählt zu einer der viel befahrenen Strecken in der Region.

Interstate 95 verbindet die Ostküstenmetropolen der USA

In der Umgebung der Unglücksstelle wurde der Verkehr auf der Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Autobahn Interstate-95 ist eine wesentliche Verkehrsader an der US-Ostküste und verbindet Großstädte wie Miami, Washington, Philadelphia und New York City. Die wichtige Nord-Süd-Achse erstreckt sich vom südlichen Bundesstaat Florida bis nahe an die nördliche Grenze der USA zum Nachbarland Kanada.

Auch US-Verkehrsminister Pete Buttigieg betonte, es handele sich um eine wichtige Verkehrsader sowohl für Personen als auch für Güter. „Die Sperrung wird erhebliche Auswirkungen auf die Stadt und die Region haben, bis der Wiederaufbau und die Wiederherstellung abgeschlossen sind.“ Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, schrieb auf Twitter, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert, und Mitarbeiter der Regierungszentrale stünden in Kontakt mit den örtlichen Behörden.

Die Nordseite des betroffenen Abschnitts sei „völlig eingestürzt“, während die Fahrspuren in Richtung Süden „strukturell nicht mehr in Ordnung seien, um überhaupt Verkehr zu transportieren“, sagte Gouverneur Josh Shapiro. Nach Angaben des Gouverneurs blieb ein Fahrzeug unter der eingestürzten Fahrbahn eingeklemmt.

Vollständiger Wiederaufbau der Interstate 95 wird einige Monate dauern

„Wir gehen davon aus, dass der vollständige Wiederaufbau der I-95 einige Monate dauern wird“, sagte Shapiro und fügte hinzu, dass er die Veröffentlichung einer Katastrophenerklärung plane, um „dies zu beschleunigen“. In der Zwischenzeit prüfen die Beamten laut Shapiro „Übergangslösungen, um beide Seiten der I-95 zu verbinden, um den Verkehr durch das Gebiet zu leiten“. Alle Fahrspuren zwischen den Ausfahrten zur Woodhaven Road in Philadelphia und der Aramingo Avenue sind auf unbestimmte Zeit in beide Richtungen gesperrt, berichtete der örtliche ABC-Sender WPVI.

Feuerwehrleute stehen in der Nähe des zusammengebrochenen Teils der I-95. © Uncredited/Philadelphia Fire Department/AP/dpa

In dem Bericht heißt es, dass das Deck der eingestürzten Überführung nicht mehr intakt sei, obwohl die Inspektionen noch andauern. Benzin aus dem Tankwagen sei in die Regenwasserkanäle geflossen und auf dem Wasser einer nahegelegenen Bucht des Delaware River, der 282 Meilen entlang der Grenzen von New York, Pennsylvania, New Jersey und Delaware fließt, sei ein Glanz zu sehen gewesen.

Dem Bericht zufolge ist die US-Küstenwache vor Ort und wird mit dem Wasserministerium von Philadelphia zusammenarbeiten, um weitere potenzielle Umweltauswirkungen des Feuers auf die Hauptwasserstraße zu ermitteln. Nach Angaben einer Unteroffizierin der Küstenwache, Kimberly Reaves, transportierte der Tankwagen Zeitpunkt 8.500 Gallonen Benzin. Die US-Ostküste kommt momentan kaum zur Ruhe: Derzeit liegt dichter Rauch unweit nördlicher von Philadelphia über New York City. Das öffentliche Leben ist deshalb eingeschränkt, Grund sind Waldbrände in Kanada.