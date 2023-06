Titanic-Tauchboot: Vermisster Milliardär sprach noch kurz vor dem Start von „Wetterfenster“

Von: Karolin Schäfer

Im Wettlauf gegen die Zeit wird nahe dem Titanic-Wrack nach fünf Vermissten in einem verschollenen U-Boot gesucht. An Bord ist auch Milliardär Hamish Harding.

Update vom 20. Juni, 18.12 Uhr: „Hamish Harding hat mir in der Nacht zum Sonntag geschrieben, dass sie mit dem U-Boot abtauchen werden, wenn das Wetter mitmacht“, sagt Jannicke Mikkelsen im norwegischen TV-Sender NRK. Sie ist Dokumentarfilmerin und hat den vermissten Milliardär bei mehreren Expeditionen begleitet. So sind die beiden gute Freunde geworden.

Jetzt sorgt sie sich sehr. Mikkelsen sagte am Sonntagabend: „Der letzte Zeitraum, um mit eigener Kraft an die Oberfläche zu kommen, verging vor genau einer Stunde und 15 Minuten. Wir machen uns deshalb große Sorgen.“ Das war fünf Stunden und 15 Minuten, nachdem das Tauchboot als vermisst gemeldet wurde.

Mittlerweile ist das Mini-U-Boot mit fünf Insassen seit über 50 Stunden verschollen. „Am Donnerstag um 11.30 Uhr Ortszeit (Spitzbergen, d.R.) geht ihnen die Luft aus“, rechnet Mikkelsen vor. Das wäre 96 Stunden nach dem Abtauchen und um 13 Uhr deutscher Zeit. Die Küstenwache hingegen befürchtet, dass der Crew nur Luft für 70 Stunden bleiben könnte.

„Ich bin in direktem Kontakt mit seiner Familie und mit der Rettungszentrale in den USA. Seine Ehefrau macht sich große Sorgen“, berichtet Mikkelsen außerdem. Und erklärt, warum der Milliardär auf so eine gefährliche Reise gegangen ist: „Für solche Expeditionen braucht man Unterstützer, die Geld haben und gerne Risiken eingehen. Hamish Harding ist so ein Mensch.“

Erstmeldung vom 20. Juni, 12.41 Uhr: München/Boston – An der Ostküste der USA ist das Tauchboot „Titan“ verschwunden, das für Touren zum Wrack des 1912 gesunkenen Kreuzfahrtschiffes „Titanic“ genutzt wird. Rettungskräfte suchen dort nun fünf Vermisste in dem verschollenen Boot.

Der Tauchgang des privaten Unternehmens „Oceangate Expeditions“ hatte bereits am Sonntag (18. Juni) begonnen. Nach etwa einer Stunde und 45 Minuten habe die Besatzung des Begleitschiffs „Polar Prince“ den Kontakt verloren. Dem Anbieter zufolge verfüge das Tauchboot für 96 Stunden Sauerstoff. Die Suchaktion entpuppt sich also als Wettlauf gegen die Zeit.

Name des Tauchbootes Titan Unternehmen Oceangate Expeditions Dauer der Expedition zum Titanic-Wrack Acht Tage Startpunkt St. John‘s auf der kanadischen Insel Neufundland

Titanic-Tauchboot vermisst: Wer die vermissten Passagiere sind

An Bord des Titanic-Bootes sollen sich vier Touristen und ein Kapitän befinden. Mit an Bord ist offenbar auch der milliardenschwere britische Geschäftsmann Hamish Harding. Er hatte zuvor unter anderem auf Instagram angekündigt, Teil der Expedition zu sein. „Es hat sich gerade ein Wetterfenster aufgetan, und wir werden morgen einen Tauchgang versuchen“, schrieb Harding am Samstag (17. Juni). Gegen 4 Uhr am Morgen (Ortszeit) sollte der Tauchgang beginnen. Angesichts des harten Winters in Neufundland sei dies womöglich die erste und einzige Mission in diesem Jahr.

Die weiteren Bordmitglieder seien dem Geschäftsmann zufolge Forscher, von denen einige bereits über 30 Tauchgänge zum Wrack der Titanic unternommen hätten, etwa Paul-Henry Nargeolet. Wie The Sun berichtete, soll Stockton Rush die Expedition geleitet haben. Zu den Insassen gehören auch der pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn Suleman, wie ihre Familie mitteilte. Harding versprach seinen Followern „weitere Updates zur Expedition“, sollte es das Wetter zu lassen. Seitdem fehlt von dem Boot jede Spur.

Tauchboot ist verschollen: Wie viel die Expedition zum Titanic-Wrack kostet

„Wir prüfen und mobilisieren alle Optionen, um die Besatzung sicher zurückzubringen“, informierte der Betreiber in einer Mitteilung. Das Unternehmen bringt Privatleute für viel Geld zum Wrack der weltberühmten Titanic, die in 3800 Meter Tiefe liegt. Eine Fahrt vom Heimathafen St. John‘s auf der kanadischen Insel Neufundland kostet 250.000 Dollar (229.000 Euro) pro Person. Acht Tage soll der Ausflug ursprünglich dauern. Im engeren Sinne handelt es sich bei der „Titan“ aber nicht um ein U-Boot, sondern ein Tauchboot, da es nicht aus eigener Kraft in Häfen ein- und ausfährt.

Dieses undatierte vom American Photo Archive herausgegebene Foto zeigt das Tauchboot „Titan“ von OceanGate Expeditions, das zur Besichtigung der Wrack-Stelle der „Titanic“ eingesetzt wurde © American Photo Archive/Alamy/dpa

Bei der großangelegten Suchaktion arbeiten die kanadischen Einsatzkräfte mit privaten Booten und Handelsschiffen an der vermuteten Stelle rund 1500 Kilometer östlich der US-Metropole Boston zusammen. Auch die US-Küstenwache unterstützt die Suche mit zwei Flugzeugen, hieß es bei Twitter.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters zeigte sich zumindest Titanic-Experte Larry Daley optimistisch. Er glaubt an eine erfolgreiche Suche. „Ich bin sehr hoffnungsvoll und positiv. Ich war für zwölf Stunden in dem Boot. Wir haben dort unser eigenes System, das uns hilft, zu atmen.“ U-Boot-Experte Alistair Greig vom University College London schien im Gespräch mit BBC anderer Meinung. Zwar könne es sein, dass bei einem Strom- oder Kommunikationsausfall das Tauchboot zur Oberfläche getrieben würde. Sollte der Rumpf beschädigt sein und es ein Leck geben, sehe die Lage deutlich schlechter aus. „Dann ist die Prognose nicht gut“, sagte Greig. Schwierig wäre es auch, wenn das Tauchboot nicht mehr aus eigener Kraft vom Meeresboden aufsteigen könne. (kas/dpa)