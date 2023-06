Unter „Hostia“-Rufen: Video zeigt, wie Angler einen Riesen-Hai aus den Tiefen vor Mallorca ziehen

Die Besatzung an Bord der „Estopeig“ vor der Küste Mallorcas machte einen unglaublichen Fang: Statt eines Thunfisches hatten sie einen Riesen-Hai an der Angel.

Cap Formentor – Mit so einem Fang hatte die Crew der „Estopeig“ wohl nicht gerechnet, als am Samstagvormittag des 17. Juni knapp fünf Seemeilen vor dem Cap Formentor, dem nördlichen Zipfel von Mallorca, etwas gewaltig an der Angel zerrte. Eigentlich waren die Freizeitfischer hinausgefahren, um Thunfische zu angeln – und diese Mission schien im ersten Moment auch erfolgreich zu sein. Doch das Exemplar, das angebissen hatte, war kein Thunfisch.

Aus den Tiefen des Meeres: Fischer haben Riesen-Hai vor Mallorcas Küste an der Angel

Der Kapitän des Bootes, Sebastián Gamundí, berichtet gegenüber Gaceta Náutica, wie er und seine Crew den Moment erlebten: „Wir warteten eine Stunde, ohne zu wissen, was wir mitbrachten. Wir sahen, dass sich etwas verfangen hatte.“ Dann tauchte das Tier auf und die Überraschung der Fischer war groß, wie auch auf dem Video festgehalten ist. Immer wieder rufen sie „hostia!“ Zu Deutsch: Verdammt!

Es war ein über drei Meter langer Hai – ein Grauhai oder Stumpfnasen-Sechskiemerhai (Hexachus griceus), auf Spanisch „tiburón cañabota“ genannt, berichtete die Mallorca Zeitung.

Drei Meter langer Grauhai angebissen: Tier lebt sonst auf Meeresgrund

Grauhaie bewegen sich nur sehr langsam und leben gewöhnlich in Bodennähe in bis zu mehr als 2000 Metern Tiefe. Auf Mallorca werden sie deshalb auch als „schlafender Hai“ bezeichnet. Sie ernähren sich von Kleintieren wie Knochenfischen, Krebstieren und anderen Weichtieren, Seeigeln und Aas. Attacken auf Menschen sind laut der Mallorca Zeitung nicht bekannt. Er sei auf der Roten Liste der bedrohten Arten und gelte als „zunehmend gefährdet“. Ein Urzeit-Riesenhai könnte auch noch in der Tiefe leben.

Nach Überraschungsfang: Fischer lassen den Hai wieder frei

„Es war weder unser Ziel, noch unsere Absicht, so ein Tier zu fangen“, betonte Kapitän Gamundí. Als Mitglied eines Vereins, der sich für nachhaltige Freizeitfischerei einsetzt, war es ihm laut Gaceta Náutica wichtig, dem Tier nicht zu schaden. Nachdem der Motor abgestellt wurde, sodass der Hai sich nicht an der Schiffsschraube verletzte, schnitten die Fischer die Angelleine los und entließen den Grauhai wieder in die Freiheit. (eike)