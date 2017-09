Was ist da denn los? Frau nutzt Pissoir auf ungewöhnliche Weise

Dass Frauen mal schnell ein Pissoir aufsuchen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit - eigentlich. Denn Hunderte Frauen in den Niederlanden beweisen nun das Gegenteil. Was steckt hinter der Aktion?

Amsterdam - Hunderte Frauen in den Niederlanden „pinkelten“ in den vergangenen Tagen in Pissoirs. Doch was steckt dahinter?

Hinter dieser Kuriosität, über die unter anderem express.de berichtete, steht die Initiative „Zeikwijven“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „Pissweiber“. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass es in den Niederlanden viel zu wenige öffentliche Toiletten für Frauen gibt - doch es gibt jede Menge Pissoirs. In Amsterdam kommen auf 35 Pissoirs gerade mal drei Toiletten für Frauen.

Die Amsterdamerin Geerte Piening wurde deswegen bereits zu einer Geldstrafe von 90 Euro verurteilt - wegen Wildpinkelns, da weit und breit keine Toilette in der Nähe war. Doch dieses Argument wies das Gericht zurück mit der Begründung, sie hätte ja ein Pissoir nutzen zu können.

Diesen Tipp nahm die Niederländerin ernst und forderte Frauen auf, „auf die (Un-)Möglichkeit des Urinierens in ein für Männer gebautes Pissoir hinzuweisen“. Seitdem kursieren zahlreiche Fotos im Netz und am Samstag folgten diesem Aufruf am „Ersten nationalen öffentlichen Uriniertages der Niederlande” Hunderte Frauen.

Morgen de eerste landelijke urinoirplasdag. Vrouwen zouden best op het mannenurinoir kunnen. @stephanmetph en ik probeerden het uit. Nu ben ik best lenig HOE DAN?! #zeikwijf Ein Beitrag geteilt von AnneMarieRozing (@annemarierozing) am 22. Sep 2017 um 7:20 Uhr

Voor de actie vandaag, #plassen op urinoir #zeikwijf # Ein Beitrag geteilt von Babs van Houdt (@babsvanhoudt) am 23. Sep 2017 um 7:12 Uhr

#actiezeikwijf #zeikwijf #plasbuis Ein Beitrag geteilt von Bibi (@bibikimchi) am 23. Sep 2017 um 1:50 Uhr

