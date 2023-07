Die Kühle nach der Schwüle: Gewitter drohen Niedersachsen nach Hitze-Wochenende

Von: Marcel Prigge

Erst wird es heiß, dann nass: Nach dem Hitze-Wochenende watet das Niedersachsen-Wetter mit Gewittern und Regen auf. Die Wetter-Vorhersage.

Hannover/Bremen – Sonne, Hitze, Badestrand: Das Wochenende zeigt sich im Norden von seiner schönsten Seite. Das Wetter in Niedersachsen wird heiß, Temperaturen über 30 Grad sollen erreicht werden. Doch schon am Sonntagabend soll das Ganze ein Ende haben. Gewitter drohen dem niedersächsischen Binnenland.

Gewitter drohen Niedersachsen nach Hitze-Wochenende: Wetter zunächst heiß, dann wird es nass

Das Sturmtief Poly, der in Niedersachsen kurzzeitig für Verwüstungen sorgte, ist vorübergezogen. Nun ist der Himmel klar und es wird wärmer – viel wärmer. Denn: Das Niedersachsen-Wetter soll in den kommenden Tagen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke erreichen. Bereits am Freitag, 7. Juli, wird es nach Informationen der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sommerlich warm mit Temperaturen bis 29 Grad, in Bremen 28 Grad.

Erst wird es sonnig und schön, dann nass und ungemütlich: Das Wetter in Niedersachsen wird in den kommenden Tagen zunächst heiß mit Temperaturen jenseits der 30 Grad. Dann drohen jedoch schon wieder Gewitter. © Patrick Pleul/dpa

Am Samstag holt der Sommer noch einmal richtig aus: Höchstwerte um die 27 Grad auf den Inseln und bis zu 33 Grad im Süden Niedersachsens werden erwartet. Auch in Bremen wird es mit 32 Grad heiß. Tagsüber ist dabei ein schwacher, an der See mäßiger Ost- bis Südostwind nur wenig Abkühlung bringen können.

Gewitter und Regen erwartet: Das Wetter in Niedersachsen wird ab Montag ungemütlich

Und auch am Sonntag zeigt sich die Sonne – zunächst. Temperaturen von 25 Grad auf den Inseln, 29 Grad in Friesland und 34 Grad in Braunschweig bringen die Menschen noch einmal zum Schwitzen, bevor es zuzieht. Spätestens in der Nacht zu Montag werden laut DWD Schauer und Gewitter erwartet. Auch zu stärkeren Windböen kann es kommen.

Die Trendprognose des DWD, in der verschiedene Wettermodelle zusammengefasst sind, zeigt, dass auch die kommende Woche nasser und kälter werden soll, als das jetzige Hitze-Wochenende. Bis Mittwoch, 12. Juli, sinken die Temperaturen im Mittel bis auf 25 Grad, in den Tagen danach wird es suggestive kühler. Die Regenwahrscheinlichkeit für Niedersachsen steigt derweil.