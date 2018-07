Jogger mit Kindern im Wald unterwegs - plötzlich wird auf ihn geschossen

Im niedersächsischen Nienburg war ein Jogger mit seinen Kindern unterwegs, als plötzlich auf ihn geschossen wurde. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Nienburg/Schaumburg – Am Sonntagnachmittag (15. Juli) war ein 31-jähriger Jogger mit seinen drei Kindern auf einem Waldweg unterwegs. Während er joggte, verspürte er einen plötzlichen Schlag gegen den Kopf und ging zu Boden.

Keine verdächtigen Personen in der Nähe

Um ihn herum befanden sich außer seinen Kindern, zwei in einem kleinen Wagen, eines auf einem Kinderrad, keine Personen in seiner Nähe. Der Mann konnte noch eigenständig die Polizei informieren und sich in ärztliche Behandlung begeben. Hier wurde sofort die Vermutung geäußert, dass es sich um eine Schussverletzung handeln könnte.

