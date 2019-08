Zweijähriger wird von Zug erfasst - Kurz davor spazieren Väter mit Kindern über Gleise

Ein Zweijähriger wurde in Nordrhein-Westfalen von einem Zug erfasst.

In Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen) laufen zwei Väter mit ihren Kindern über Bahngleise, um an eine Angelstelle zu kommen. Wenig später wird ein Zweijähriger von einem Zug erfasst.

Engelskirchen - Ein furchtbarer Unfall ereignete sich am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen. Ein zweijähriger Junge wurde von einem Zug erfasst und schwer verletzt, so die lokalen Behörden.

Nordrhein-Westfalen: Kleinkind wird von Zug erfasst - Vater überquerte mit ihm die Gleise

Zwei Väter seien mit ihren kleinen Kindern am Mittwochvormittag zu Fuß auf den Gleisen unterwegs gewesen, um eine Angelstelle zu erreichen, teilte die Bundespolizei mit. Ein anfahrender Regionalzug konnte trotz Schnellbremsung nicht rechtzeitig halten und erfasste ein Kind. Der Junge wurde mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die anderen konnten der Bundespolizei zufolge noch zur Seite springen und blieben unverletzt. Sie erlitten jedoch einen Schock, der Lokführer ebenfalls. Der Unfall passierte zwischen Engelskirchen und Overath. Die Bahnstrecke war danach eineinhalb Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Bundespolizei haben Züge bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern einen Bremsweg von etwa 1000 Metern. Vor Kurzem wurde in Frankfurt ebenfalls ein Junge von einem Zug erfasst, er wurde jedoch von jemandem gestoßen. Auch in Nürnberg wurden zwei Jugendliche von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

dpa