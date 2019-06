Flugzeug stürzt über Nordsee ab: Suche nach Wrack und Pilot aus Hannover eingestellt

Ein Flugzeug, das auf dem Weg von Wangerooge nach Hannover war, geriet scheinbar in ein Gewitter und stürzte wohl über der Nordsee ab.

Ein Flugzeug stürzte auf dem Flug nach Hannover über der Nordsee ab. Im Jadebusen werden Pilot und Passagier vermisst. Die Polizei Wilhelmshaven stellte die Suche vorerst ein.

Scheinbar stürzte ein Klein-Flugzeug auf dem Weg von Wangerooge nach Hannover über der Nordsee ab

Die Maschine soll bei Wilhelmshaven in ein Gewitter geraten sein

Diverse Wrackteile sowie die Tasche des Piloten aus Hannover wurden gefunden

Die Suche nach den vermissten Personen und der Maschine wurden vorerst eingestellt

Update vom 1. Juni 2019: Intensiv suchte die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven auch in den vergangenen Tagen nach dem Wrack des vermissten Flugzeugs, das über der Nordsee abgestürzt ist. Doch außer den bisher gefundenen Wrackteilen konnten die Einsatzkräfte mithilfe der Taucher nichts finden. Weder das Sportflugzeug, noch denvermissten Piloten aus Hannover als auch einen vermissten Passagier. Die Polizei vermutet, dass die beiden vermissten Personen angeschnallt waren und mit dem Flugzeug im Wasser der Nordsee untergingen. Nun wurde die Suche nach dem Leichtflugzeug auf der Jade vorerst eingestellt, wie die Polizei Wilhelmshaven mitteilt.

Weiterhin werden jedoch die gefundenen Wrackteile des abgestürzten Kleinflugzeugs, eine Cirrus SR 20 Maschine, untersucht, um den Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Sollten sich neue Hinweise auf den Verbleib der Maschine ergeben, soll nach Angaben der Polizei Wilhelmshaven eine erneute Aufnahme der Suche eingeleitet werden.

Nordsee: Flugzeug abgestürzt - Pilot aus Hannover und Passagier im Jadebusen vermisst

Update vom 22. Mai 2019: Die im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz über der Nordsee vermissten Personen konnten immer noch nicht gefunden werden. Inzwischen wurden Wrackteile der abgestürzten Maschine in Tossens, oberhalb des Jadebusens angeschwemmt. Aus diesem Grund wurde die Suchaktion per Hubschrauber auf einen möglichen Flugkorridor bis nach Tossens erweitert.

Update vom 21. Mai 2019 um 11.55 Uhr: Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ist das Wrack des seit Sonntagabend, 19. Mai, vermissten Leicht-Flugzeugs im Wasser entdeckt worden. „Wir wurden am Montagabend über den Fund in der Nähe von Wilhelmshaven informiert“, äußerte sich BFU-Sprecher Germout Freitag gegenüber der dpa.

Erstmeldung vom 21. Mai 2019 um 9.42 Uhr: Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven erhielt am Montagmittag, 20. Mai, von der Verkehrszentrale die Nachricht, es sei ein Wrackteil im Wasser gefunden worden. Wie nordbuzz.de* berichtet, hatte es ein Firmenmitarbeiter südlich vom Container-Terminal, in der Nähe der Niedersachsenbrücke entdeckt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Wrackteils sollten Entsetzliches offenbaren.

Wilhelmshaven: Flugzeug-Absturz über Nordsee - Wasserschutzpolizei sucht vermissten Pilot aus Hannover

Laut Polizei ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein Teil eines vermissten Klein-Flugzeugs handelt, das am Sonntagabend, 19. Mai, um 18.20 Uhr zum Rückflug von der Insel Wangerooge nach Hannover aufgebrochen und über der Nordsee bei Wilhelmshaven abgestürzt ist. Dort ist die Maschine, die wohl in ein Gewitter geriet, allerdings nie angekommen. Es handelt sich um ein von einem 44-jährigen Mann privat gechartertes, einmotoriges Leicht-Flugzeug für vier Personen.

Die mit Hochdruck erfolgten Ermittlungen der Polizei ergaben tatsächlich, dass der aus dem Raum Hannover stammende Mieter des Flugzeugs seither vermisst wird. Auf dem Hinflug von Hannover nach Wangerooge soll der 44-Jährige in Begleitung einer anderen männlichen Person gewesen sein. Zu dem Mann gibt es jedoch bislang keine weiteren Kenntnisse.

Auf Weg nach Hannover: Flugzeug stürzt über Nordsee ab - Suchaktion nach Pilot und Passagier läuft

Derzeit läuft eine groß angelegte Suchaktion im Jadebusen auf und an der Nordsee, an der neben der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger (DGzRS) auch die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven, die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, das Wasserschifffahrtsamt sowie die Bundesmarine mit ihren deren Hubschrauber beteiligt sind. Außerdem sind Spezialisten des Luftfahrtbundesamtes (LBA) und der Bundesstelle für Flugunfälle am Einsatzort.

Flugzeug-Absturz bei Wilhelmshaven: Tasche von Pilot in der Nordsee gefunden

Im Laufe des Montags wurden im Uferbereich der Nordsee und auch bei der Suche im Jadebusen diverse, weitere Wrackteile gefunden. Diese sollen bei der weiteren Indentifizierung des Flugzeugs helfen und werden derzeit am Außenhafen in Hooksiel gesammelt.

Außerdem wurde inzwischen durch den eingesetzten Marinehubschrauber die Pilotentasche inklusive persönlicher Gegenstände des 44 Jahre alten Mieters im Wasser gefunden.

