Notruf aus dem Flugzeug: Passagierin hat ihr Baby am Terminal vergessen - Crew völlig überfordert

„Können wir zurückkommen, oder was?“

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Weil eine Passagierin ihr Baby am Terminal vergessen hatte, wollte sie, dass der Pilot umdreht. Aber das ist nur in dringenden Notfällen erlaubt. (Symbolfoto) © Fredrik von Erichsen/dpa

Dieser Notruf wird den Mitarbeitern am Tower des Flughafens in Dschidda in Erinnerung bleiben. Eine Passagierin hatte ihr Baby am Terminal vergessen und damit für einen Präzedenzfall gesorgt.