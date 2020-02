Tödlicher Unfall in Baustelle – Arbeiter von Lkw überfahren

In einer Baustelle auf der A33 in NRW ereignete sich ein tödlicher Unfall.

NRW/Paderborn – In einer Baustelle auf der A33 kam es am Mittwoch zu einem tragischen Unfall. Am Morgen sollte ein Tanklastwagen neuen Treibstoff zu der Baustelle liefern, als es um 7.50 Uhr dann zu dem verheerenden Unglück kam, wie die Polizei mitteilt. Die ganze dramatische Geschichte lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

