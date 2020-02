Bombendrohung gegen Hotel: Polizei evakuiert Gebäude

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einer Bombendrohung gegen ein Hotel in der Innenstadt von Bielefeld (NRW). Die Polizei evakuierte alle Gäste.

NRW – Erneut kam es in der Stadt zu einer Bombendrohung. Nachdem am Mittwoch bereits eine Moschee in Bielefeld eine ähnliche Drohung erhalten hatte, traf es nun ein Hotel in der Innenstadt.

Am frühen Freitagmorgen (14. Februar) trafen die Ermittler gegen 0.45 Uhr "mit verstärkten Kräften" am Einsatzort ein. Zuvor hatte das Haus einen anonymen Drohanruf erhalten. Die ganze Geschichte lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

