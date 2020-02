Schwangere und Kleinkind in Unfall verwickelt – mehrere Verletzte

Bei einem schweren Auffahrunfall sind zwei Autos mit voller Wucht zusammengestoßen. Ein Kleinkind und eine schwangere Frau waren involviert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Paderborn – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall löste in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen einen Feuerwehreinsatz aus. In Paderborn war es zu einer Kollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Wagen war auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren.

Das Unglück ereignete sich an der Von-Kettler-Straße im Stadtteil Elsen. Vier Personen waren involviert. Darunter auch ein Kleinkind sowie eine schwangere Frau. Bei dem Auffahrunfall in Paderborn gab es mehrere Verletzte zu beklagen, berichtete owl24.de* am Freitag.

