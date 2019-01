Junges Mädchen (10) vermisst: Polizei veröffentlicht Foto - Rätselhafter Fall

Die 10-jährige Marijam B. wurde vermisst gemeldet. Die Polizei sucht das Mädchen und bittet Zeugen um Hilfe. Etwas an dem Fall ist allerdings kurios.

Steinfurt - Die Polizei sucht nach der als vermisst gemeldeten 10-jährigen Marijam B. Am Mittwochmorgen hatten die Eltern des Mädchens ihr Verschwinden gemeldet, wie die Polizei Steinfurt in NRW berichtet. Die Ermittler prüfen derzeit alle möglichen Aufenthaltsorte und haben die Familie und andere Behörden in die Fahndung eingebunden. Bisher gebe es zwar keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der 10-Jährigen, allerdings könne dies auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auch msl24.de* berichtet über den mysteriösen Fall.

Kurios: Marijam B verschwindet schon zum zweiten Mal

Das Kuriose an dem Fall: Die Familie der Vermissten hatte kurz vor dem Verschwinden des Mädchens die Nachricht bekommen, dass sie nach Finnland gebracht werden sollte. Dort war die afghanische Familie als erstes eingereist - und muss gemäß des Dublin-Abkommens dorthin zurück.

Schrecklicher Verdacht: Taucher suchen vermisste Christa E. unter dem Eis

Die Rückführung war bereits vor einigen Monaten geplant gewesen. Aber: Damals war die 10-Jährige ebenfalls von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden, wodurch die aufenthaltsbeendende Maßnahme der Ausländerbehörde ausgesetzt werden musste. Beim ersten Mal hielt sich die Vermisste bei Bekannten der Familie in Recklinghausen auf.

Verschwinden von Marijam B.: Polizei sucht Zeugen

Um Marijam B. ausfindig machen zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise:

