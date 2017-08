Reporterin: Neuer Felssturz in Graubünden

Am 3369 Meter hohen Piz Cengalo hinter Bondo hatten sich Gesteinsmassen gelöst und waren ins Tal gedonnert. Die Suche nach den Vermissten im Bergsturzgebiet in der Schweiz geht weiter.

Laut einer Reporterin von „Blick.ch“ soll es in der Schweiz erneut einen schweren Erdrutsch gegeben haben. Informationen zu Verletzten gibt es derzeit noch nicht.

Bondo - Zwei Tage nach dem verheerenden Bergsturz in der Schweiz soll erneut Gestein im Hochgebirge abgebrochen sein. Am Freitagnachmittag sei am Berg Piz Cengalo eine neue Staubwolke zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Zeitung „Blick“, die im Dorf Bondo nahe der Bergsturz-Stelle war. Die Geröll- und Schlammlawine direkt neben dem Dorf sei erneut in Bewegung geraten.

Die Kantonspolizei Graubünden konnte die Meldung zunächst nicht bestätigen. Ob sich zu dem Zeitpunkt noch Retter auf der Suchenach den acht Vermissten in dem Gelände aufhielten, war ebenfalls zunächst unklar. Den ganzen Tag wurde dort nach den acht Vermissten gesucht, die seit dem gewaltigen Felssturz im Bondasca-Tal am Mittwoch verschwunden sind. Unter ihnen sind vier Baden-Württemberger.