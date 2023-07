Klimaaktivisten kippen Öl auf Rennstrecke: „Das wird mal so richtig teuer“

Von: Karolin Schäfer

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kippen gefärbtes Öl auf die Fahrbahn einer Rennstrecke in Nürnberg. Sie wollen das geplante Rennen stoppen.

Kassel/Nürnberg – Erneut sorgten Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ für Furore. Zuletzt sprach die erste Stadt ein Verbot für Aktionen der Klima-Kleber aus. Diesmal war das Aktionsbündnis in Nürnberg unterwegs. Die jüngsten Proteste führten zu Verzögerungen beim DTM-Rennen auf dem Norisring, hieß es in einer Mitteilung der Klima-Bewegung am Sonntag (9. Juli). Beteiligt war den Angaben zufolge auch die Gruppe „Extinction Rebellion Racing“.

„Letzte Generation“ kippt Öl auf Rennstrecke: Sicherheitspersonal schreitet gegen Klimaaktivisten ein

Mehrere Personen begaben sich in Warnwesten auf die Rennstrecke nahe der Apha-Tribüne. Dort kippten die Klimaaktivisten orange gefärbtes Öl auf die Fahrbahn. Die Gruppierungen „fordern die Bundesregierung auf, das Rasen in Richtung Klimakatastrophe zu stoppen“, hieß es weiter. Ein Video beim Kurznachrichtendienst Twitter zeigte, wie zwei Mitglieder über eine Bande kletterten und das Öl auf der Rennstrecke verteilten – kurz danach schritt das Sicherheitspersonal ein, aus dem Publikum folgten Buhrufe.

Ein Aktivist fixierte sich an einem Zaun, konnte aber schnell wieder entfernt werden, meldete ein Polizeisprecher. 13 Personen waren an der Aktion beteiligt. Wie viele es auf die Strecke schafften, ist noch unklar. Auf die Fahrbahn wollte sich aber offenbar niemand kleben, wie man es von anderen Aktionen der „Letzten Generation“ kennt. In Berlin klebten sich die Aktivisten auch schon an Autoreifen fest.

„Letzte Generation“ sorgt für Verzögerung auf Rennstrecke: Polizei spricht von kurzer Störung

Aufgrund der Protestaktionen kam es zu Verzögerungen beim Start. Es sei allerdings nur eine sehr kurze Störung gewesen, meinte der Sprecher. Das Rennen in Nürnberg konnte danach wie geplant fortgesetzt werden.

Aktivisten kippen Öl auf die Fahrbahn des Norisrings in Nürnberg. © Letzte Generation

Auf Twitter sorgte die Aktion jedenfalls für teils erhitzte Gemüter. „Sehr gute Aktion. Mutig und ein bißchen verrückt“, kommentierte ein Nutzer unter dem Video. Ein weiterer wies jedoch darauf hin, dass die Strecke zu diesem Zeitpunkt leer und abgesperrt gewesen sei. An anderer Stelle hieß es, die Aktion habe lediglich fünf Minuten gedauert. „Das wird mal so richtig teuer“, will ein Nutzer wissen.

Mitglieder der „Letzten Generation“ erhalten für ihren zivilen Ungehorsam immer wieder harte Strafen. Ein zweifacher Vater geht für seinen Klima-Protest sogar ins Gefängnis. Das schreckt offenbar nicht ab. Die Proteste gehen weiter, darunter mit neuen Aktionen. So will die „Letzte Generation“ künftig „Betonhände“ gezielter einsetzen. (kas/dpa)