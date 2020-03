Türkische Gemeinde erhält üblen Drohbrief, „Zugabe“ löst Entsetzen aus - Aktion Teil einer ganzen „Serie“?

Nürnberg: Türkische Gemeinde erhält abscheulichen Brief: „Ihr werdet niemals sicher sein“

Eine türkische Gemeinde im Nürnberger Land hat einen abscheulichen Brief bekommen. Darin stand: „Ihr werdet niemals sicher sein“. Doch das war noch nicht alles.

Schrecklicher Vorfall im Nürnberger* Land.

Eine Moschee erhielt einen abscheulichen Brief.

Doch das war noch nicht alles.

Update vom 6. März, 18.45 Uhr: Nach einem Drohbrief an die Türkisch-Islamische Gemeinde im mittelfränkischen Röthenbach a. d. Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ermittelt die Kriminalpolizei Schwabach. In dem Schreiben, dem eine Patrone beigelegt war, heißt es drohend: „Ihr werdet niemals sicher sein!“. Der Brief wird jetzt kriminaltechnisch untersucht, auch soll das Schreiben inhaltlich analysiert werden.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Freitag davon aus, dass der Brief einer Serie gleichartiger Bedrohungsschreiben zuzuordnen ist. Denn bereits seit Dezember ermittelt der Staatsschutz in ähnlich gelagerten Fällen. Auch damals waren Drohbriefen teilweise Patronen beigefügt worden. Die Briefe waren an Personen des öffentlichen Lebens adressiert worden. Anfang Dezember wurde eine spezielle Ermittlungskommission, bestehend aus acht Beamten, eingerichtet.

Türkische Gemeinde erhält abscheulichen Drohbrief - „Zugabe“ in Kuvert löst großes Entsetzen aus

Erstmeldung: Röthenbach/Nürnberg - Ein Vorfall in einer Moschee im Nürnberger Land beunruhigt die türkisch-islamische Gemeinde Röthenbach. Der gemeinnützige Verein gehört zur Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) - und erhielt jetzt einen Drohbrief.

DITIB Röthenbach erhält Drohbrief: „Ihr werdet niemals sicher sein“

Auf Facebook berichtet die DITIB Röthenbach, dass in den Briefkasten ihrer Moschee ein blauer Briefumschlag mit einer Patrone und einer Postkarte mit einem Schweinskopf eingeworfen wurde. Darauf zu lesen: „Ihr werdet niemals sicher sein“.

Sofort wurde die Polizei* benachrichtigt und die Tat angezeigt. „Noch bevor derterroristische Anschlag vor ein paar Tagen in Hanau von unseren Gemeinden verarbeitet werden konnte, hat uns dieser Drohbrief erheblich beunruhigt. Wir verurteilen wiederholt jegliche Art von Hass und Terror“, schreibt der Verein auf Facebook.

Drohbrief gegen Moschee: unnötige Panik vermeiden

Erst vor ein paar Tagen waren unter anderem der Bürgermeister und Landräte in der Moschee zu Besuch, „um Zusammengehörigkeit zu demonstrieren und zugleich den terroristischen Angriff zu verurteilen. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch unsere Röthenbacher Bürger diese abscheuliche Tat missbilligen und ebenso beunruhigt sind.“

Die DITIB Röthenbach bittet Mitbürger zu erhöhter Aufmerksamkeit und darum, bei Verdachtsmomenten die Polizei zu verständigen. Aber: „Wir bitten zudem um Vermeidung unnötiger Panik.“

