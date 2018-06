Obdachloser geht zum Regal mit Haushaltswaren - kurz darauf rasen Polizei und Feuerwehr zum Supermarkt

Korbach - Darüber spricht ganz Korbach (Hessen) am Freitagmorgen! Ein 57-jähriger Obdachloser hat in einem Supermarkt in Korbach am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr ein Feuer gelegt. Extratipp.com* berichtet. Aufmerksame Mitarbeiter beobachteten den Mann dabei und reagierten sofort! Sie konnten mit Feuerlöschern verhindern, dass sich der Brand ausbreitete, wie die Polizei mitteilt. Die Mitarbeiter hätten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können - er sei anschließend vorläufig festgenommen worden. Doch warum wollte der Obdachlose ein Feuer legen? Das Motiv sei noch unklar ,so die Polizei weiter.

Der Mann habe das Feuer an einem Regal in der Haushaltswarenabteilung gelegt. Durch das Feuer sei ein Sachschaden von 5000 Euro entstanden - die Löscharbeiten hätten einen Schaden von vermutlich mehreren zehntausend Euro verursacht. Der Marktleiter habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten, ansonsten seien alle beteiligten Personen unverletzt geblieben. Der Supermarkt öffnet am Freitag wieder wie gewohnt.

dpa/Matthias Kernstock

