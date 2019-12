Schock! Passanten finden schwer verletztes Kleinkind auf Gehweg - Polizei hat einen Verdacht

Die Polizei ermittelt nach einem Fenstersturz eines Kleinkindes in Oberhausen.

Die Polizei Oberhausen ermittelt im Fall eines mysteriösen Fundes. Passanten fanden in der NRW-Stadt ein schwer verletztes Kleinkind auf dem Gehweg.

Oberhausen - Mysteriöser Fall mitten im Ruhrgebiet! Die Polizei in Oberhausen ermittelt derzeit in einer Angelegenheit, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, wie RUHR24.de* berichtet.

So fanden Passanten ein schwer verletztes Kleinkind mitten auf dem Gehweg. Die Polizei Oberhausen hat inzwischen einen Verdacht. Zunächst war die Mutter ins Auge gefasst worden.

