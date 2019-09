Zwei Männer sterben bei Absturz mit „Gyrocopter“

Rheinland-Pfalz, Oberlahr: Bei dem Absturz am frühen Sonntagabend sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Zwei Männer sind beim Absturz mit einem „Gyrocopter“ ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend im rheinland-pfälzischen Oberlahr.

Oberlahr - Noch ist unklar, wie es zu dem Absturz mit dem „Gyrocopter“ einem sogenannten Tragschraubers gekommen ist. Zwei Männer sind bei dem Flugunfall gestorben, wie die Polizei Koblenz mitteilte.

Zwei Tote bei Absturz in Oberlahr: Stromleitung beschädigt

Der Absturz hat sich demnach am Sonntagabend gegen 18.03 Uhr in Oberlahr (Rheinland-Pfalz) ereignet. Dabei sei auch die Stromleitung beschädigt worden, was zu einem Stromausfall geführt habe. Ob das Fluggerät die Leitung beim Absturz beschädigte oder eine Kollision mit der Leitung den Absturz verursachte, war zunächst unklar. „Die Ursache ist noch nicht bekannt“, sagte der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Die Bundesstelle für Flugunfälle hat Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Weitere Angaben zur Unglücksursache liegen bislang nicht vor. Bei dem Fluggerät handelt es sich um einen „Gyrocopter“, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt.

Rheinland-Pfalz, Oberlahr: Zwei Tote bei Tragschrauber-Absturz. Nach dem Absturz eines Tragschraubers reparieren Techniker und Einsatzkräfte eine Stromleitung.





