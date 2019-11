Großbrand in beliebtem Touristenort - Bewohner bringen sich rechtzeitig in Sicherheit

Das Feuer in Hallstatt hat vier Gebäude beschädigt.

Großbrand in Hallstatt: Im beliebten österreichischen Touristenort ist mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Im Weltkulturerbe-Ort Hallstatt in Österreich ist ein Großbrand ausgebrochen.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Hallstatt - Im beliebten Touristenort Hallstatt in Österreich hat ein Feuer vier Gebäude beschädigt. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag berichtete, brach das Feuer in einer Holzhütte aus und griff auf einen weiteren Schuppen sowie zwei Wohnhäuser über.

Die Bewohner der Häuser konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz aber verletzt. Warum das Feuer gegen 3.30 Uhr in dem Weltkulturerbe-Ort ausbrach, war zunächst unklar.

Hallstatt ist berühmt wegen des ältesten Salzbergwerks der Welt. In dem Örtchen am gleichnamigen See leben rund 780 Menschen, und alljährlich kommen mehr als eine Million Tagesgäste zu Besuch.

Großbrand in Hallstatt. Löscharbeiten dauern an. Wege ins historische Zentrum zur Zeit für Besucher gesperrt. — Hallstatt (@VisitHallstatt) 30. November 2019

dpa