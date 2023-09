Erfüllt Österreich Hitler-Wunsch? Entscheidung zu Haus in Braunau gefallen

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

In Braunau am Inn steht noch immer das Geburtshaus von Adolf Hitler: Es wird eine Polizeidienststelle. © Imagebroker/Gemini Collection/Imago

Aufschrei in Österreich: Das Geburtshaus von Adolf Hitler wird genutzt, wie er es wollte. Das Ministerium redet sich heraus, mit Verweis auf Bayern.

Braunau am Inn – In Braunau steht seit Jahren ein Streit-Objekt: Das Geburtshaus von Adolf Hitler. Jahrelang hält die Diskussion in Österreich bereits an, was mit dem Gebäude passieren soll. Jetzt steht fest, was viele nicht wollten: Die Polizei zieht ein.

Entscheidung in Braunau steht: Polizei zieht ins Geburtshaus von Adolf Hitler

Der Streitpunkt: Dem Nazi-Diktator hätte das wohl gefallen. Das fand Regisseur Günther Schwaig bei den Dreharbeiten zum Film „Wer hat Angst vor Braunau“ heraus. Er war in der Neuen Warte am Inn auf einen Artikel vom 10. Mai 1939 gestoßen, in dem Hitler erklärte, er wünsche sich nach seinem Tod eine „administrative Nutzung“ seines Geburtshauses.

Seitdem versuchte Schwaig, die Nutzungspläne des Innenministeriums zu verhindern. Erfolglos. Die Neugestaltung ist beschlossene Sache. Im Dokumentarfilm spricht Historiker Florian Kotanko von einer „Ironie der Geschichte“.

Historiker Oliver Rathkolb bezeichnet die Kritik, das Innenministerium erfülle Hitlers Wunsch, als „absurd“. Der Tiroler Tageszeitung erklärt er: „Es handelt sich um kein Dokument, sondern um das Aufbauschen einer Zeitungsmeldung, die nicht die Authentizität hat, dass ihr Inhalt wirklich von Hitler gekommen ist.“

Polizei im Hitler-Haus: Kritik in Österreich überzogen? Innenministerium zeigt auf Bayern

Und auch das Innenministerium wehrt sich. Schon im Juli zeigte das Ministerium bei kritischen Fragen mit dem Finger auf Bayern. „So beherbergt etwa eine ehemalige Wohnung Adolf Hitlers am Münchner Prinzregentenplatz bereits seit 1949 verschiedene Dienststellen der bayrischen Polizei“, heißt es in der Stellungnahme.

Fakt ist: Diskussionen um die Nutzung des Hitler-Hauses gab es schon vor Schwaigers Zeitungsfund. In Österreich wird es oft als „Haus des Bösen“ bezeichnet. Die Stadt Braunau versucht, das Gebäude zu ignorieren. Das gefällt einigen Anwohnern aber nicht. „Wenn man sich die Augen zuhält, ist das Haus dennoch da“, sagte ein Braunauer 2020 der taz: „Geschichtslosigkeit rächt sich.“ (moe)