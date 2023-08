Ermittler befürchten Serientäter in Wien: Zwei Tote, drei Angriffe – Schutzräume für Obdachlose eingerichtet

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In der österreichischen Hauptstadt Wien geschahen drei Angriffe auf Obdachlose, zwei Menschen starben. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

Wien – Gleich mehrere, erschreckende Verbrechen halten Österreichs Hauptstadt in Atem. Innerhalb von vier Wochen ereigneten sich in Wien drei teils tödliche Angriffe auf Obdachlose. Die Polizei vermutet denselben Täter und ermittelt mit Hochdruck.

Tödliche Attacken in Österreich: Obdachloser Mann stirbt an schweren Verletzungen im Krankenhaus

Vergangene Woche ereignete sich die jüngste Attacke auf einen Obdachlosen. Ein 55-jähriger Mann sei Mittwochnacht (9. August) am Straßenrand schwer verletzt aufgefunden worden. Der Mann wies mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Körper auf und musste notoperiert werden. Wie die Polizei nun mitteilte, starb das Opfer am Sonntag (13. August) an den schweren Verletzungen.

Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, die Polizei Wien geht jedoch von einer „Verletzungsabsicht aus“, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber dem österreichischen Sender Puls24. Zudem ereigneten sich in der Vergangenheit bereits zwei ähnliche Angriffe auf Personen aus dem Obdachlosenmilieu.

Österreich: Weitere Angriffe auf Obdachlose in Wien – Mann auf Parkbank erstochen

Im Bezirk 20 in Wien wurde am 12. Juli in den frühen Morgenstunden ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank aufgefunden. Er wies mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf. Wenige Tage später wurde ein weiterer Angriff gemeldet. In der Nacht vom 22. Juli wurde im 2. Wiener Bezirk eine 51-jährige Frau in einem Park attackiert. Sie überlebte, wurde aber mit Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt.

Aufgrund der Verletzungsmuster und nächtlichen Angriffe auf Wohnungslose gehen die Ermittelnden davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den drei Angriffen besteht und „dieselbe Täterschaft verantwortlich ist“, so Polizeisprecherin Gass weiter. Die Polizei fahndet also womöglich nach einem Serientäter.

Die Polizei in Wien ermittelt nach mehreren Angriffen auf Obdachlose. (Symbolbild) © Georg Hochmuth/dpa

Inzwischen haben Hilfsorganisationen zusätzliche Schutzräume für Obdachlose bereitgestellt, in denen sie in der Nacht schlafen können. Entsprechende Einrichtungen seien dabei, die Betroffenen vor weiteren Angriffen zu warnen, erklärte Grass. Zudem konzentriere die Polizei ihre Aufmerksamkeit derzeit auf Orte in der österreichischen Hauptstadt, an denen Obdachlose unter freiem Himmel übernachten. Bei einer Messerattacke in Österreich sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach dem Angriff auf seine Mutter wurde ein Fünfjähriger tot in der Neuen Donau gefunden. (kas/dpa)