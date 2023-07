Wintereinbruch in Österreich: „Schon schlimm, aber auch schön“ – Video zeigt weiße Pracht

Von: Bettina Menzel, Karolin Schäfer

Ein Spaziergänger geht am Berg Großglockner in Osttirol durch hohen Schnee. Im Juli fiel am Großglockner Neuschnee. (Symbolbild) © Expa/Johann Groder/dpa

Nach der Hitze folgt in den Alpen ein kleiner Wintereinbruch. Mitten im Hochsommer fällt plötzlich Schnee. Urlauber sind überrascht.

Sölden – Sonnige Momente und trockenes Wetter in Deutschland? Fehlanzeige – der Sommer hat hierzulande aktuell nur Regentage und kühlere Temperaturen übrig. Noch heftiger trifft es allerdings Regionen in Österreich: In den Alpen liegt mitten im Hochsommer Schnee.

Die Schneefallgrenze fiel am Mittwoch (26. Juli) auf unter 2000 Meter. Daher schneite es in Tirol und Vorarlberg, darunter im Skigebiet Sölden, auf dem Großglockner und am Tisenjoch, berichtet wetter.at. Das überraschte vor allem Urlauber.

Schnee-Schock in den Alpen: Bis zu drei Zentimeter Neuschnee

Bis zu drei Zentimeter Neuschnee fielen stellenweise in der Nacht zum Donnerstag (27. Juli). Das sei Wetter-Experten zufolge aber nicht ungewöhnlich in den Alpen. „Wir erleben es seit einigen Jahren nur immer seltener“, erklärte der Meteorologe Thomas Rinderer laut einem ORF-Bericht.

Doch woran liegt das? In den Alpen wird es immer wärmer, weshalb Gletscher schneller schmelzen, Permafrost taut und Berggipfel abbrechen. Erst kürzlich ereignete sich ein gigantischer Bergsturz in der Silvrettagruppe bei Galtür. Laut Geograf Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein (DAV) habe sich seit 1990 etwa der Gletscher „Gurgler Ferner“ im Ötztal um 300 Meter zurückgezogen, davon allein in den vergangenen zehn Jahren um 100 Meter.

Mitten im Hochsommer: Schnee in den Alpen – Touristen staunen

Im Jahr 2022 war die Nullgradgrenze im Juli auf über 5000 Höhenmeter gestiegen – ein Hitzerekord. Auch im vergangenen Winterhalbjahr war es überdurchschnittlich warm in den Alpen. Das zeigte die Studie Alpenklima des Deutschen Wetterdienstes und von GeoSphere Austria.

Der kleine Wintereinbruch in den österreichischen Alpen sorgte jedenfalls für Staunen bei Urlaubern vor Ort. „Es fühlt sich an wie im tiefsten Winter, das ist schon schlimm, aber auch schön“, sagte ein Wanderer gegenüber Bild. Die Totalp-Hütte liegt auf 2385 Metern Höhe in Rätikon in Vorarlberg. Dort reichte die Schneedecke sogar aus, um einen kleinen Schneemann zu bauen.

Lange bleibt es aber nicht weiß in den Bergen. Bereits in den kommenden Tagen soll es wieder wärmer werden, mit Höchstwerten im zweistelligen Gradbereich. Dem meteorologischen Dienst ZAMG zufolge, werden am Samstagvormittag (29. Juli) zwar vereinzelt Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen aber zwischen 13 und 31 Grad. Die nächste Kaltfront rollt laut ZAMG dann voraussichtlich am Dienstag von Westen über Österreich, wobei die Tageshöchsttemperaturen zu Beginn der kommenden Woche dennoch bei 27 Grad liegen.

