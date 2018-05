Österreichischer Jäger legt bösartige Falle gegen Radfahrer - sein Motiv macht sprachlos

Für eine Radfahrerin in Oberösterreich hätte ein Mountainbike-Ausflug schlimm enden können. Nun ermittelt die Polizei.

Neukirchen an der Enknach - Mit einer perfiden Falle brachte ein Jäger Radfahrer im Bezirk Braunau in Gefahr. Der Mann spannte zwischen zwei Bäumen ein kaum zu sehendes Drahtseil auf. Der Knoten des etwa einen Millimeter dicken Drahtes war so fest, dass er sich laut Polizei auch bei einer Kollision nicht gelöst hätte. Das Seil spannte der Jäger in etwa 1,70 Meter Höhe auf.

Tatsächlich hätte es fast ein Opfer gegeben: Eine 36-jährige Radfahrerin bemerkte die Falle aber noch gerade rechtzeitig und konnte die Polizei verständigen. Die Ermittler kamen dann dem 47-Jährigen auf die Spur.

Sein Motiv: Er habe sich immer wieder über Mountainbiker geärgert, die ihn bei der Jagd gestört hätten. Deswegen wollte er mit der selbstgebastelten Falle Rache nehmen. Er wurde wegen "Gefährdung der körperlichen Sicherheit" angezeigt, erklärte die Landespolizeidirektion Linz.

Wie derstandard.at berichtet, gab es in Niederösterreich einen ähnlichen Vorfall. Bei Mödling wurde am Sonntagnachmittag eine Reiterin offenbar durch eine über einen Waldweg gespannte Schnur verletzt.

