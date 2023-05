„Hier ist ein Fenster aufgegangen“: Zwischenfall im Passagierflieger auf dem Weg in den Urlaub

Von: Felina Wellner

Ein offenes Flugzeugfenster kann auf tausend Metern Höhe gefährlich werden – eine Boeing 737 von United Airlines musste aus diesem Grund umkehren und notlanden.

Hartfort – Ein kurzes Vergnügen: Kaum hat der Boeing-Flieger mit der Kennung N66825 die Hauptstadt des US-Bundesstaates Connecticut verlassen, steuert er sie schon wieder an. Eigentlich sollte das Flugzeug die 178 Passagiere am Morgen des 18. April von Hartfort nach Washington bringen. Schuld an der ungeplanten Rückkehr war ein offenes Cockpit-Fenster.

Darum musste die Boeing 737 nach dem Start umkehren

Weder Technik-Probleme noch aufgebrachtes Personal: Wenn etwas mit dem Flugzeug nicht stimmt, bleibt das für Passagiere häufig unbemerkt. Im Interview mit dem Online-Branchenportal airliners.de verrät Flugkapitän Nikolas Braun, dass Ausfälle und Fehlfunktionen bei den komplexen Flugsystemen zum Alltag eines jeden Piloten gehören. Ein kleinerer technischer Defekt könne im Luftraum behoben werden. Anders war es im Fall der Boeing 737, die an jenem Dienstag in Hartfort abhob.

„Hier ist ein Fenster aufgegangen“, hat der Pilot laut den Plattformen One Mile at Time und Business Insider zum Lotsen gesagt. Das Flugzeug hat sich zu diesem Zeitpunkt in etwa 1220 Meter Höhe befunden. Grund für das offene Fenster: Es ist nicht verriegelt gewesen. Die betroffene Fluggesellschaft United Airlines soll die Ursache des Zwischenfalls mittlerweile bestätigt haben, heißt es in den Berichten weiter.

Noch ist unbekannt, ob die Cockpitcrew den nicht ungefährlichen Zwischenfall hätte verhindern können oder ob es sich um einen Wartungsfehler gehandelt hat. Einen elektronischen Hinweis darauf, dass Fenster nicht verriegelt worden sind, soll es in Boeing-Maschinen nicht geben.

Pilot verstand Lotsen nicht mehr – Sicherheitslandung war notwendig

Nicht ungefährlich ist das offene Cockpit-Fenster vor allem deshalb, weil der Pilot kaum noch die Anweisungen aus dem Tower verstehen konnte. In der Luft entwickeln sich in solchen Fällen ohrenbetäubende Sturmgeräusche. Auch, wenn Passagieren die Herausforderungen für Piloten zum großen Teil verborgen bleiben: Es gehört viel dazu, damit ein Flugzeug Menschen sicher von A nach B befördern kann.

Die Kommunikation mit den Lotsen und Skyguide Tower ist für die Flugsicherheit das A und O: Sie sichern mit Navigations- und Radarsystemen den Überblick im anspruchsvollen Luftverkehr. Da dem Piloten an jenem Dienstag diese entscheidenden Informationen fehlten, musste der Flieger umkehren. Aus ähnlichen Gründen musste kürzlich Rettungshubschrauber in Bayern notlanden.

Aus Kurzflug wird Monstertrip: Deutlich verspätet, aber sicher erreichten die Passagiere ihr Ziel

Normalerweise dauert der Flug von Hartfort in die rund 500 Kilometer südlich gelegene Bundeshauptstadt nur knapp eine Stunde. In diesem Fall kamen die Reisenden per Ersatzflieger mit einer Verspätung von etwa sechs Stunden am Zielort an. Angesetzte Termine mussten weichen und der Tag umstrukturiert werden – wichtiger jedoch ist, dass alle Passagiere unverletzt geblieben sind. (Felina Wellner)