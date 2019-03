Offenbach beschließt massive Grundsteuererhöhung

+ © Andreas Arnold/dpa Ein Bürger demonstriert mit einem Plakat mit der Aufschrift "Bürger sind Melkkühe mit leerem Euter" gegen die seiner Meinung nach zu hohe Abgabenlast für Bürger. © Andreas Arnold/dpa

In Offenbach wird die Grundsteuer drastisch steigen. Die Kommune setzt sich damit mit Abstand an die Spitze der größeren Städte in Hessen.