Fußgängerin sieht Fremden kommen - Sekunden später lautes Schreien

Offenbach - Grausamer Moment für eine 35-Jährige aus dem Maintal bei Offenbach (ca. 37.800 Einwohner): Die Frau lief am Mittwoch in den frühen Morgenstunden durch ihre Heimat, als sich ihr ein Fremder näherte - Sekunden später ist nur noch ihr lautes Schreien zu hören. Darüber berichtet extratipp.com*.

Gegen 6 Uhr morgens war die Fußgängerin in der Berliner Straße im Maintal bei Offenbach unterwegs. Was die 35-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte: Nur wenige Schritte hinter ihr lief ein Mann, der alles andere als gute Absichten verfolgte. Als die Frau in Höhe der Hausnummer 64 der Berliner Straße angekommen war, folgte der Horror: Plötzlich fasste ihr der Unbekannte von hinten an die Brust - griff ihr laut Offenbacher Polizei auch mehrmals in ihr Gesäß.

Offenbach: Fußgängerin lässt Schrei los - Täter flieht

Der Schock saß tief bei der 35-Jährigen - sie begann laut zu schreien und sorgte somit dafür, dass der perverse Angreifer von ihr losließ. Der Unbekannte ergriff die Flucht und rannte in Richtung Wichernstraße davon. Die Offenbacher Polizei beschreibt den Täter als etwa 1,75 Meter groß. Während der unsittlichen Attacke auf die Fußgängerin am Mittwoch trug er einen dunklen Kapuzenpullover und eine hellblaue Jeans. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

