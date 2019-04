Blutiger WG-Streit endet im Krankenhaus - Not-OP

In einer Offenbacher WG sticht ein Mann auf seinen Mitbewohner ein. Das Opfer kommt ins Krankenhaus und muss operiert werden.

Die Polizei nahm am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach einen 29-Jährigen vorläufig fest. Der Verdächtige soll seinen 22-jährigen Mitbewohner bei einem Streit verletzt haben. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper, kam in ein Krankenhaus und wurde operiert.

Hintergründe des blutigen Streits unklar

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag zur richterlichen Vorführung gebracht. Noch unklar sind die Hintergründe für die Auseinandersetzung, die offenbar in der gemeinsamen Wohnung stattfand.

