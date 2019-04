Geniale Entdeckung: Revolutioniert ein Schüler den Umgang mit Plastikmüll?  

Mittel gegen Mikroplastik gefunden: Christos Assiklaris entdeckte, dass bestimmte Pilze in der Lage sind, Kunststoffe abzubauen.

Mikroplastik ist eines der drängendsten ökologischen Probleme unserer Zeit. Gelingt nun einem Schüler aus Südhessen die Revolution im Umgang mit Plastikmüll?

Offenbach - Christos Assiklaris, ein 17-jähriges Biologie- und Chemie-Talent der Albert-Schweitzer-Schule in Offenbach, machte bei Forschungsarbeiten für den bundesweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ eine erstaunliche Entdeckung: Es gibt Pilze, die die Fähigkeit haben, Kunststoffe abzubauen. Darüber berichtet op-online.de*.

Offenbacher hat Idee beim Schülerpraktikum

Die Idee, dass Pilze das Problem im wahrsten Sinne des Wortes lösen könnten, kommt dem Offenbacher während eines Schülerpraktikums im vergangenen Jahr am Darmstädter Julius-Kühn-Institut. Das Unternahmen befasst sich mit Schädlingsbekämpfung ohne chemische Stoffe - aber auch mit Pilzen. „Sie sind von Natur aus nicht dazu bestimmt, Kunststoffe abzubauen. Aber wenn sie in der Lage sind, schädliche Insekten zu bekämpfen, warum nicht auch Mikroplastik?“, so die Überlegung des 17-Jährigen.

Durchbruch mit Pilzsorte „Isaria fumosorosea“

Der Durchbruch gelingt mit der Pilzsorte „Isaria fumosorosea“. Nach etwa 14 Tagen ist das Plastik in den Versuchskolben abgebaut, schließlich aber auch in einem 3,5-Liter-Fermenter. Christos Assiklaris hofft nun, dass sich ein Unternehmen seiner Idee annimmt. So wäre eine echte Revolution im Umgang mit Plastikmüll möglich. Die ganze Geschichte lesen Sie auf op-online.de*. (red)

